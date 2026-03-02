Blackout im Schwarzwald-Baar-Kreis: Mobilfunk tot, Warn-App nutzlos?

Der Blackout im Schwarzwald-Baar-Kreis legte alles lahm. Notruf 112 überlastet, Mobilfunk tut – selbst die Warn-App Nina versagte. Ist man für den Ernstfall gerüstet?
Der Blackout am Sonntag, 22. März, hat den Schwarzwald-Baar-Kreis in den Ausnahmezustand versetzt. Bis zu 45 Minuten fiel der Strom großflächig aus, was auch andere Infrastrukturteile betraf. Die Notrufnummer 112 war überlastet, Feuerwehrgerätehäuser wurden besetzt als Anlaufstelle für Bürger. Und obwohl die Warn-App Nina informierte, erreichte die Nachricht längst nicht alle Bürger. Der Grund: In vielen Orten fiel der Mobilfunk aus und blockierte somit die App-Meldungen.