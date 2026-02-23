Blackout im Schwarzwald-Baar-Kreis: Ist Rottweil auf einen großen Stromausfall vorbereitet?

Ein Blackout hat am Sonntag mehrere Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis lahmgelegt. Wir wollen wissen: Ist man in Rottweil auf so eine Katastrophe vorbereitet?

Menschen, die in Aufzügen und Tiefgaragen „gefangen“ sind, Verkehrsunfälle, weil Ampelanlagen ausgefallen sind, und eine Warnmeldung über die Warn-App Nina: Ausnahmezustand herrschte am Sonntag in zahlreichen Städten und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis. Angesichts dieses Mega-Blackouts stellt sich die Frage: Ist man in Rottweil vor so einer Gefahr geschützt? Und wie sieht der Notfallplan aus?

Anders als beim Blackout in Berlin im Januar scheint es beim Fall im Schwarzwald-Baar-Kreis ein Problem mit einer 110-Kilovolt-Leitung, einem wichtigen Bindeglied im Stromnetz, gegeben zu haben.

In Bezug auf die Blackout-Gefahr für Rottweil teilt uns ENRW-Sprecherin Katharina Beck mit: „Das ENRW-Stromnetz ist ‚n-1‘-versorgungssicher aufgestellt. Dadurch kann beim Ausfall eines Betriebsmittels die Versorgung der Kunden schnell über ein redundantes Betriebsmittel wieder aufgebaut werden. Des Weiteren ist das 20-Kilovolt-Stromnetz über gegenseitige Reserveverbindungen mit den Stromnetzen der umliegenden Netzbetreiber (Netze BW) verbunden. Stromnetzbetreiber in unserer Region geben sich gegenseitig Reservesicherheiten“.

Mitarbeiter sind geschult

Die Netzleitstelle der ENRW sei rund um die Uhr verfügbar und überwache permanent die Funktion des Stromnetzes. Größere Versorgungsunterbrechungen seien schon immer Thema beim internen Risikomanagementsystem der ENRW.

Netzstörungen, zum Beispiel durch Unfälle bei Baggerarbeiten, gehörten zur regelmäßigen Routine eines Energieversorgers. Die Mitarbeiter seien entsprechend geschult.

Reparaturen im Notfall

Bei Kabelstörungen würden defekte Kabelstränge durch neue Kabel ersetzt und mittels Verbindungs- oder Reparaturmuffen verbunden. Mit der Netzleitstelle und dem Bereitschaftsdienst könne im Störungsfall in Zusammenarbeit mit den kommunalen Krisenstäben schnell und flexibel reagiert werden, so Beck zum Vorgehen im Fall eines Blackouts.

„Zusätzlich zu den eigenen Mitarbeitenden hat die ENRW auch einen Bereitschaftsdienst mit einem leistungsfähigen Tiefbauer vereinbart, um im Notfall schnell die defekten Betriebsmittel freizulegen und zu reparieren.“

Vorbereitetes Notfallkonzept

Die Netzleitstelle der ENRW habe ein vorbereitetes Notfallkonzept, in dem alle wichtigen Partner und staatlichen Schnittstellen aufgeführt seien. „Beim Ausfall der Kommunikationsinfrastruktur kann sich die ENRW mittels Satellitentelefon mit den vorgelagerten Netzbetreibern abstimmen. Die neue Betriebsstelle in Neufra hat ausreichend Batteriespeicher und Notstromaggregate eingebunden, um einen unterbrechungsfreien Betrieb der Netzleitstelle und des Betriebes zu gewährleisten.“

Was tun bei einem Blackout?

Im Fall eines Blackouts sollten sich Bürger an die Ratschläge des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe halten, rät Beck. Diese seien unter bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Stromausfall abrufbar.

Über Störungen im Versorgungsnetz könnten sich Bürger auf dem Störungsportal (enrw-stoerungsportal.de) und über die App „ENRW24h“ informieren. Die kostenlose Störungsnummer 0800/0 51 01 01 stehe zudem rund um die Uhr zur Meldung von Störungen zur Verfügung.

Und was ist im Fall eines Blackouts, der Internet und Mobilfunk lahmlegt? „Sollten digitale Kanäle eingeschränkt sein, kann die ENRW in Notfällen in Abstimmung mit den Kommunen die örtliche Feuerwehr bitten, die Bevölkerung mittels Lautsprecherwagen zu informieren.“