Blackout im Schwarzwald-Baar-Kreis: Ist Rottweil auf einen großen Stromausfall vorbereitet?

Ein Blackout hat am Sonntag mehrere Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis lahmgelegt. Wir wollen wissen: Ist man in Rottweil auf so eine Katastrophe vorbereitet?
Menschen, die in Aufzügen und Tiefgaragen „gefangen“ sind, Verkehrsunfälle, weil Ampelanlagen ausgefallen sind, und eine Warnmeldung über die Warn-App Nina: Ausnahmezustand herrschte am Sonntag in zahlreichen Städten und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis. Angesichts dieses Mega-Blackouts stellt sich die Frage: Ist man in Rottweil vor so einer Gefahr geschützt? Und wie sieht der Notfallplan aus?