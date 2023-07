Zu einem Stromausfall ist es in Teilen von Calw sowie in Oberreichenbach gekommen. Die EnCW konnte das Problem schnell beheben.

Der Energieaussetzer ereignete sich am späten Freitagnachmittag. Das Landratsamt Calw, Brand- und Katastrophenschutz, hatte über die Bürgerwarnapp BIWAPP um 16.53 Uhr eine entsprechende Nachricht veröffentlicht. Darin hieß es, betroffen seien die Calwer Stadtteile Wimberg und Alzenberg. Der Energieversorger – in dem Fall die ENCW – arbeite bereits an der Behebung der Störung. Das Feuerwehrhaus der Abteilung Calw im Hirsauer Wiesenweg sei besetzt und stehe der Bevölkerung als Anlaufstelle zur Verfügung. Nach Angaben der Netze BW handelte es sich um eine größere Mittelspannungsstörung im Verteilernetz. Ein Kurzschluss, wie Andree Stimmer, Leiter der ENCW-Öffentlichkeitsarbeit, bestätigt. Laut Netze BW ging die Störung vom Umspannwerk in Teinach. Auch Oberreichbach war betroffen. Auf der Facebookseite „Blaulichtnews Kreis Calw“ war dieser ebenfalls Thema. Kommentare dort legen nahe, dass auch Weltenschwann, Speßhardt und Altburg zeitweise ohne Energie waren. Um 17.33 Uhr schrieb eine Nutzerin: „In Speßhardt ist wieder Strom.“ Um 17.48 meldete dies ein Kommentarschreiber für Wimberg. Stimmer berichtet, dass der ENCW-Bereitschaftsdienst im Einsatz war. Er konnte das Problem offenbar flott beheben.

Feuerwehrhaus besetzt

Kurz vor 18 Uhr wieder Strom