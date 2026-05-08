Über den Todtnauer Wasserfällen schweben und dabei den Schwarzwald aus einer völlig neuen Perspektive erleben: Die Blackforestline ist ein besonderes Ausflugsziel für die ganze Familie.

Die Blackforestline, die Wildline und die Neckarline sind eine absolute Besonderheit in der Region. Diese drei Hängebrücken erlauben Besuchern einmalige Ausblicke und Höhengefühle, ganz ohne anstrengenden Aufstieg. Sie sind von Menschenhand geschaffene, neue Verbindungen zwischen zwei Punkten in der gewachsenen und atemberaubenden Landschaft, die sich in die Natur einfügen und dabei neue Plattformen bilden. Alleine durch ihre geschwungene Form sind sie schon etwas Besonderes ist. Zudem befindet sich jede der drei Hängebrücken in einer reizvollen Umgebung, die dank der Bauwerke aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet werden kann. Die Blackforestline greift diesen Gedanken in beeindruckender Art auf.

Die Blackforestline in Todtnau Diese Aussicht ist einfach spektakulär und normalerweise nicht zu bekommen: Die Blackforestline führt über die Todtnauer Wasserfälle und eröffnet damit nicht nur in die Ferne einen einmaligen Blick, sondern auch nach unten. Sie ist sozusagen das Gegenstück zur Wildline in Bad Wildbad: Sie wölbt sich nach unten. Mit 450 Metern ist sie die zweitlängste der drei Brücken-Schwestern. Dank der Lage über den Wasserfällen schwebt sie beachtliche 120 Meter über dem Boden, auch wenn der Startpylon mit 16 Metern Höhe der kleinste ist.

Der Besuch der im Mai 2023 eröffneten Blackforestline lässt sich wunderbar mit einer Wanderung durch die schöne Region verbinden. Außerdem finden regelmäßig Events rund um die Hängebrücke statt. So ist beispielsweise für den 10. Oktober ein Herbstmärktle geplant. Stände mit selbstgemachten Marmeladen, Schmuck, Genähtem sowie Gebasteltem aus Holz und anderen Materialien laden zum Bummeln und Verweilen ein. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Info, Öffnungszeiten und Tickets

Die Blackforestline ist ganzjährig geöffnet. Kurzfristige Schließungen durch Sturm oder Gewitter können jedoch vorkommen. Tickets gibt es online im Vorverkauf oder vor Ort an den Automaten direkt am Eingang zur Hängebrücke und im Besucherzentrum.

Im Frühling (April) hat die Blackforestline von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet, im Sommer (Mai bis August) von 8 bis 20.30 Uhr, letzter Einlass ist um 19 Uhr. Im Herbst (September und Oktober) ist die Blackforestline von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet und im Winter (November bis März) von 9 bis 16.30 Uhr, letzter Einlass ist um 16 Uhr.

Das Besucherzentrum hat von April bis Oktober täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, von November bis März von 10 bis 15 Uhr.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite der Blackforestline.