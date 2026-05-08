Über den Todtnauer Wasserfällen schweben und dabei den Schwarzwald aus einer völlig neuen Perspektive erleben: Die Blackforestline ist ein besonderes Ausflugsziel für die ganze Familie.
Die Blackforestline, die Wildline und die Neckarline sind eine absolute Besonderheit in der Region. Diese drei Hängebrücken erlauben Besuchern einmalige Ausblicke und Höhengefühle, ganz ohne anstrengenden Aufstieg. Sie sind von Menschenhand geschaffene, neue Verbindungen zwischen zwei Punkten in der gewachsenen und atemberaubenden Landschaft, die sich in die Natur einfügen und dabei neue Plattformen bilden. Alleine durch ihre geschwungene Form sind sie schon etwas Besonderes ist. Zudem befindet sich jede der drei Hängebrücken in einer reizvollen Umgebung, die dank der Bauwerke aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet werden kann. Die Blackforestline greift diesen Gedanken in beeindruckender Art auf.