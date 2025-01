Blackbirds-Konzerte in Jettingen: Kraft des Gospels verbindet Menschen

1 Blackbirds unter Chorleiter Peter Eisele sowie Instrumentalisten beim Gospelkonzert in der Michaelskirche Unterjettingen. Foto: Stadler

Die „Blackbirds“ unter Leitung von Peter Eisele traten in Jettingen gleich zweimal mit ihrem Gospelkonzert auf.









„Singen verbindet die Menschen und schafft eine gemeinsame Basis für Kommunikation und gegenseitiges Verständnis“, war in der Ankündigung zu den beiden Gospelkonzerten in Unter- und Oberjettingen zu lesen. Chorleiter Peter Eisele mit seinen 70 „Blackbirds“ und Band ist es auch bei diesen Konzertabenden unter der Überschrift „Let There Be Peace on Earth“ gelungen, eine tiefe Verbindung zwischen den Chormitgliedern und dem Publikum in den Jettinger Kirchen herzustellen.