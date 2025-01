Die „Blackbirds“ Jettingen treten am Samstag, 25. Januar, ab 19 Uhr in der Michaelskirche Unterjettingen und am Sonntag, 26. Januar, ab 17 Uhr in der Martinskirche in Oberjettingen auf.

Durch die beiden Gospelkonzerte möchte der von Peter Eisele geleitete Chor mit seinen mehr als 70 Sängerinnen und Sängern vermitteln, dass Singen die Menschen verbindet und eine gemeinsame Basis schafft für Kommunikation und gegenseitiges Verständnis.

Stimme als Instrument des Jahres

So wurde die menschliche Stimme zum Instrument des Jahres 2025 ausgerufen, ein Instrument, das alle immer dabeihaben. Durch die beiden Konzertformen der Blackbirds, das „Sing a Song“-Konzert mit dem Schwerpunkt auf Rock und Pop und dem Gospelkonzert, die der Chor seit nunmehr 26 Jahren jedes Jahr aufführen, ermögliche der gemeinsame Gesang, Gedanken, Gefühle und Ideen auszutauschen und so eine tiefere Verbindung zwischen den Chormitgliedern und zum Publikum aufzubauen.

So beginnt auch das Gospelkonzert mit dem auf der ganzen Welt gesungenen Friedenslied „Let There Be Peace On Earth“.

Erinnerung an Wurzeln

Kein Gospelkonzert der Blackbirds, ohne an die Wurzeln dieses Genres zu erinnern. Die Spirituals „Walk In The Light“, „Didn’t My Lord“ und „Ride The Chariot“ werden ergänzt durch die kraftvolle Hymne „Shout To The Lord“ und den leidenschaftlichen Glenn-Burleigh-Klassiker „Order My Steps“.

Begleitet wird der Jettinger Chor von Martin Schneider (E-Piano), Mathias Bär (Schlagzeug), Margit Arndt-Leibinger (Konzertflöte) und Klaus Schneider (Saxofon).

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.