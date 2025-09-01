Black Forest Volleys Offenburg: Der VCO will mit neuem Namen in die erste Bundesliga

In der neuen Saison geht der VC Offenburg wieder in der zweiten Liga an den Start. Mit dem neuen Namen „Black Forest Volleys Offenburg“ will man neue Partner ansprechen
Gleich zweimal weht im September in der Offenburger Nord-West-Halle ein Hauch von Bundesliga-Wind. Zum 40-jährigen Bestehen des VC Offenburg treffen am Mittwoch, 17. September, um 19 Uhr treffen die Bundesliga-Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart auf den VC Wiesbaden, genau eine Woche später treffen die beiden Männer-Erstligisten FT 1844 Freiburg und VfB Friedrichshafen in einem Freundschaftsspiel aufeinander.