Wenn 100 Menschen in Schwenningen laufen und dann Party machen

13 Weit über hundert Läufer sind beim AfterWork Special des Black Forest Run Clubs in Schwenningen dabei. Foto: Athanasios Tziotzios 13 Bilder - Fotostrecke öffnen Der Black Forest Run Club läuft jetzt auch in Schwenningen – das After-Work-Special begeistert mit einer Kombination aus Laufen, Snacks und Party. Wir haben die Bilder.







In Schwenningen staunt man nicht schlecht, als sich am Donnerstagabend immer mehr Menschen in Sport-Klamotten auf dem Marktplatz einfinden. Der Black Forest Run Club veranstaltet ein After-Work-Special – eine Kombination aus Bewegung und der Chance Kontakte zu knüpfen. Wir haben uns das Event genauer angeschaut.