Black Forest Panthers: Wo Trainer Pascal Heinrichs noch Verbesserungspotenzial sieht

Die Panthers gastieren in der Regionalliga nach ihrem Auftaktsieg am Sonntag (17 Uhr) bei vamos Söflingen. Der Coach sagt klar: „Wir müssen und können uns steigern.“

Regionalliga: vamos Söflingen – Black Forest Panthers (Sonntag, 17 Uhr). Mit dem überzeugenden 75:72 daheim gegen den ASC Mainz haben die Panthers den optimalen Saisoneinstieg geschafft. Am zweiten Spieltag wartet auf die Schwarzwälder aber die nächste hohe Hürde: Die Söflinger überraschten vor einer Woche mit dem 81:75 gegen das hoch eingestufte Lich und werden am Sonntag befreit aufspielen.

Panthers-Trainer Pascal Heinrichs ist überzeugt davon, „dass wir alles aufbieten müssen, um in Söflingen zu gewinnen. Aber wenn wir in der Regionalliga vorne mitspielen wollen, dann gilt es auch diese Aufgabe zu lösen. Die Söflinger sind bekannt dafür, dass sie in jedem Jahr mit viel Schwung in die Saison starten und athletisch spielen.“

Statement von Pascal Heinrichs

Der Panthers-Trainer war für das erste mit seinem Team und dessen Leistung gegen Mainz einverstanden. „Es zählt erst einmal im ersten Spiel der Sieg. Vielleicht waren die Jungs auch noch vor den eigenen Fans zu übermotiviert und etwas nervös. Wir haben etwas wild verteidigt, müssen die Strukturen in der Defense verbessern. Auch in der Offense fehlte uns noch etwas die Feinabstimmung. Ich denke, wenn die Saison erst einmal richtig läuft, werden die Jungs diese Dinge noch besser machen.“

Chris Okolie fehlt weiterhin

Personell wird sich bei den Panthers in dieser Woche nicht so viel verändern. Center Chris Okolie (Knieprobleme) fällt weiterhin aus. Sein Ersatz – der frühere Panthers-Spieler Hannes Osterwalder – fügte sich am Sonntag gegen Mainz schon ganz gut ins Spiel der Gastgeber ein. „Vor dem Hintergrund, dass er zuletzt keine Spielpraxis hatte, machte Hannes seine Sache gut“, freut sich Pascal Heinrichs.

Mit einem Sieg in Söflingen könnten sich die Panthers erst einmal an der Tabellenspitze festsetzen. Doch der Weg hin zu den Playoffs wird auch für die Schwarzwälder noch lang und steinig sein.