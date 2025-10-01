Black Forest Panthers: Wo Trainer Pascal Heinrichs noch Verbesserungspotenzial sieht

Die Panthers gastieren in der Regionalliga nach ihrem Auftaktsieg am Sonntag (17 Uhr) bei vamos Söflingen. Der Coach sagt klar: „Wir müssen und können uns steigern.“
Regionalliga: vamos Söflingen – Black Forest Panthers (Sonntag, 17 Uhr). Mit dem überzeugenden 75:72 daheim gegen den ASC Mainz haben die Panthers den optimalen Saisoneinstieg geschafft. Am zweiten Spieltag wartet auf die Schwarzwälder aber die nächste hohe Hürde: Die Söflinger überraschten vor einer Woche mit dem 81:75 gegen das hoch eingestufte Lich und werden am Sonntag befreit aufspielen.