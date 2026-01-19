Black Forest Panthers: „Wir sind noch nicht Meister geworden“

Auch nach dem berauschenden Sieg im Spitzenspiel in Karlsruhe wollen die Black Forest Panthers ihre kommenden Aufgaben besonnen angehen.
„Ich bin froh, dass wir jetzt rechnerisch nicht mehr absteigen können“, scherzt Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs nach dem 91:85-Erfolg seiner Mannschaft bei den io College Wizards. Doch Spaß beiseite: „Das war natürlich ganz wichtig für uns, dass wir den Auswärtsfluch in Karlsruhe gebrochen haben, nachdem es letzte Saison dort für uns nichts zu holen gab – gerade in dem ersten Playoff-Spiel, das wir sehr bitter verloren haben“, so der Schwenninger Übungsleiter.