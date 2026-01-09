Black Forest Panthers: Wichtige Reaktion gefragt, Prüfung der Mentalität – Favorit im Heimspiel

Nach der Pleite in Mainz besitzt das Heimduell für den Regionalliga-Tabellenführer gegen Söflingen einen hohen Stellenwert. Zwei Leistungsträger werden wohl fehlen.
Regionalliga: Black Forest Panthers – TSG Söflingen (Sonntag, 17 Uhr). Es geht um einiges für den Tabellenführer am Sonntag in der Deutenberghalle als vermeintlicher Favorit. Das Hauptthema für die Mannschaft um Coach Pascal Heinrich ist, sich für die überraschend klare 85:113-Niederlage in Mainz vor einer Woche zu rehabilitieren, eine positive Reaktion zu zeigen.