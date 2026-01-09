Black Forest Panthers: Wichtige Reaktion gefragt, Prüfung der Mentalität – Favorit im Heimspiel

Nach der Pleite in Mainz besitzt das Heimduell für den Regionalliga-Tabellenführer gegen Söflingen einen hohen Stellenwert. Zwei Leistungsträger werden wohl fehlen.

Regionalliga: Black Forest Panthers – TSG Söflingen (Sonntag, 17 Uhr). Es geht um einiges für den Tabellenführer am Sonntag in der Deutenberghalle als vermeintlicher Favorit. Das Hauptthema für die Mannschaft um Coach Pascal Heinrich ist, sich für die überraschend klare 85:113-Niederlage in Mainz vor einer Woche zu rehabilitieren, eine positive Reaktion zu zeigen.

Dann genügt auch noch ein Blick auf die Tabellenspitze der Regionalliga, um festzustellen, dass die Top-Teams sehr eng zusammengerückt sind: Die Panthers, Reutlingen und die College Wizards Karlsruhe weisen jeweils 24 Punkte auf. Ausrutschen also verboten!

Die Panthers wollen sich mit einem Erfolg gegen den Drittletzten aus Söflingen eine gute Grundlage für die kommenden schweren Auswärtsspiele in Karlsruhe und beim Tabellenvierten Saarlouis (Vier Punkte Rückstand zur Tabellenspitze) verschaffen.

Das sagt der Panthers-Trainer

Coach Pascal Heinrichs setzt bei seinem Team am Sonntag auf eine Reaktion: „In Mainz haben wir gesehen, dass es auch schnell in die andere Richtung gehen kann. Um im Kreis der Play-off-Anwärter zu bleiben, dürfen wir keinen Prozentpunkt nachlassen. Wir hatten gegen Mainz in allen Bereichen unserer Defense Probleme und auch Defizite bei den Rebounds. Dies muss gegen Söflingen wieder viel besser laufen.“

Außerdem hofft Pascal Heinrichs am Sonntag auch auf die Unterstützung der Fans, die das einzige Heimspiel ihrer Mannschaft im Januar zu sehen bekommen.

Die beiden Leistungsträger Nkosi Kedar (Leistenverletzung) und Center Benedikt Hoppert (Zuletzt Grippe) werden wohl weiterhin fehlen. Im Hinspiel siegten die Panthers in Söflingen klar mit 90:70. Pascal Heinrichs warnt aber vor bei der Betrachtung des Resultats vor einer oberflächlichen Herangehensweise: „Damals war die Partie lange ausgeglichen, wir konnten erst in der Schlussphase den Deckel draufmachen. Wir müssen uns am Sonntag von Beginn an voll fokussieren und unser Spiel machen.“