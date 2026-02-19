Black Forest Panthers: Werden die jungen Löwen zum Stolperstein?

Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Reutlingen nehmen es die Panthers diese Woche mit der Karlsruher Reserve auf.
Die Welle der Euphorie war in der Deutenberghalle deutlich zu spüren. Nachdem die Schlusssirene besiegelt hatte, dass die Black Forest Panthers im Spitzenspiel gegen Reutlingen ihren 18. Saisonsieg im 20. Spiel einfahren konnten, brachen bei Spielern, Funktionären und Fans alle Dämme. Es war ein weiteres Ausrufezeichen im Meisterschaftsrennen, ein weiterer Schritt in Richtung ProB-Aufstieg. Doch der kollektive Fokus richtete sich schon wenig später wieder auf die nächste Aufgabe – wie das dieser Tage in Schwenningen nun mal gang und gäbe ist.