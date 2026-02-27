Black Forest Panthers: Welchen italienischen Joker der Playoff-Teilnehmer nun auch noch zieht

Die Panthers verstärken sich kurz vor der entscheidenden Saisonphase. Am Sonntag (17 Uhr) kommt MTV Stuttgart. Die Vorbereitung auf die K.o-Spiele beginnt schon.
REGIONALLIGA Black Forest Panthers – MTV Stuttgart (Sonntag, 17 Uhr). Noch fünf Spieltage sind in der Regionalliga-Hauptrunde zu absolvieren. Die Panthers haben ihr Ticket für das Playoff-Halbfinale bereits als Tabellenführer gebucht. Teams wie Karlsruhe, Reutlingen und Ehingen könnten die Schwarzwälder in die entscheidende Saisonphase begleiten.