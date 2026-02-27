Black Forest Panthers: Welchen italienischen Joker der Playoff-Teilnehmer nun auch noch zieht

Die Panthers verstärken sich kurz vor der entscheidenden Saisonphase. Am Sonntag (17 Uhr) kommt MTV Stuttgart. Die Vorbereitung auf die K.o-Spiele beginnt schon.

REGIONALLIGA Black Forest Panthers – MTV Stuttgart (Sonntag, 17 Uhr). Noch fünf Spieltage sind in der Regionalliga-Hauptrunde zu absolvieren. Die Panthers haben ihr Ticket für das Playoff-Halbfinale bereits als Tabellenführer gebucht. Teams wie Karlsruhe, Reutlingen und Ehingen könnten die Schwarzwälder in die entscheidende Saisonphase begleiten.

Warum Thomas Binelli verpflichtet wurde Weit vorausschauend auf die Playoffs haben die Panthers nun noch einmal personell reagiert: Mit dem Italiener Thomas Binelli (2,08 Meter groß, 26 Jahre alt) engagierten die Schwarzwälder noch einen Spielmacher, der zuletzt in der dritten und vierten italienischen Liga spielte und dann kurze Zeit vertragslos war.

Panthers-Coach Pascal Heinrichs hatte in den vergangenen Wochen immer noch nach dem wichtigen personellen Puzzlestück gesucht, „das uns noch mehr Tiefe im Kader gibt. Thomas besitzt viel Erfahrung, hat ein sehr gutes Spielverständnis und einen ausgezeichneten Wurf.“

Am Sonntag wird Binelli sein Debüt beim Regionalliga-Ersten gegen Stuttgart (7.) geben.

Panthers richten sich etwas neu aus

Die letzten fünf Spiele in der Hauptrunde werden für Pascal Heinrichs und sein Team etwas anders: „Wir bereiten uns indirekt jetzt schon auf die Playoffs vor. Wir wollen natürlich weiterhin gewinnen und Erster bleiben. Aber wir werden die Einsatzzeiten noch mehr gleichmäßig verteilen, um etwas Kräfte einzuteilen. Es geht darum, dass wir frisch in die Playoffs starten, dabei aber nun in den restlichen fünf Spielen auch intern die Spannung hochhalten.“

Gegen Stuttgart hat Pascal Heinrichs seinen kompletten Kader zusammen. Im Hinspiel siegten die Raubkatzen in Stuttgart mit 104:77. „Wir treffen auf einen Gegner mit einigen großen Spielern. Die Stuttgarter haben immer einen guten Matchplan, taktieren ausgezeichnet. Dieses Heimspiel wird für uns der nächste große Prüfstein“, ist der Panthers-Coach überzeugt.

Beim Tabellensiebten aus der Landeshauptstadt ragt in dieser Saison Vaseleios Lampropoulos mit 17,2 Punkten im Schnitt pro Spiel heraus. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Stuttgartert trotz einer guten Heimleistung Lich mit 87:92.

Für die Panthers wäre ein Heimerfolg gegen Stuttgart dann schon der 20. Sieg in dieser Regionalliga-Saison. Beste Voraussetzungen für die Playoffs.