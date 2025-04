Black Forest Panthers: Warum die Panthers stolz auf ihre Saison sein können

1 Sonntagabend kurz nach 19 Uhr: Für die Panthers ist die Saison zu Ende. Sie bedanken sich bei ihren Fans für die großartige Unterstützung. Foto: Roger Müller

Die Schwarzwälder verlieren – entscheidend – das zweite Halbfinal-Spiel gegen Karlsruhe daheim mit 56:70 und gehen nun in die verdiente Pause. Coach Pascal Heinrichs zieht eine erste Bilanz: „Die Enttäuschung ist erst einmal da, aber es war insgesamt eine großartige Saison.“









2. Spiel der Play-off-Halbfinalserie in der Regionalliga: Black Forest Panthers – Seeburger College Wizzards Karlsruhe 56:70 (12:19, 22:16, 10:27, 12:17). Der Meisterschaftsfavorit aus Karlsruhe hat sich verdient in zwei Spielen im Playoff-Halbfinale (Modus „Best of 3“) gegen die Panthers durchgesetzt und erwartet in der Finalserie den TV Langen.