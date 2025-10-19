Black Forest Panthers: Warum der Regionalligist auch das zweite Top-Team aus dem Weg räumt

Die Panthers besiegen daheim – überraschend souverän – den eigentlichen Meisterschaftsfavoriten Saarlouis mit 76:61. Die Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende.
Regionalliga: Black Forest Panthers – Sunkings Saarlouis 76:61 (21:13,18:12, 20:17, 17:19). Die Regionalliga-Saison ist (Vierter Spieltag) noch jung, aber den Panthers gelingt bereits der zweite große Streich. Auch der eigentliche Meisterschaftsfavorit aus Saarlouis musste am Samstag gegen 22 Uhr die Deutenberghalle als Verlierer verlassen. Vor einer Woche war es den Karlsruhern auch so ergangen.