Black Forest Panthers: Warum der Regionalligist auch das zweite Top-Team aus dem Weg räumt

Die Panthers besiegen daheim – überraschend souverän – den eigentlichen Meisterschaftsfavoriten Saarlouis mit 76:61. Die Entwicklung ist noch lange nicht zu Ende.

Regionalliga: Black Forest Panthers – Sunkings Saarlouis 76:61 (21:13,18:12, 20:17, 17:19). Die Regionalliga-Saison ist (Vierter Spieltag) noch jung, aber den Panthers gelingt bereits der zweite große Streich. Auch der eigentliche Meisterschaftsfavorit aus Saarlouis musste am Samstag gegen 22 Uhr die Deutenberghalle als Verlierer verlassen. Vor einer Woche war es den Karlsruhern auch so ergangen.

„Ja, es läuft für uns in allen Mannschaftsbereichen ganz gut“, sagt und lächelt Panthers-Coach Pascal Heinrichs. Die Panthers sind nun das bisher einzige ungeschlagene Team in der Liga.

Der Trainer bleibt bescheiden, freut sich mehr innerlich über die hervorragende Entwicklung seines Teams. „Zufrieden bist du aber als Coach sowieso nie“, hatte Pascal Heinrichs seine Jungs – einmal mehr – top eingestellt.

Sehr starke erste Halbzeit

„Wir haben sehr gut, konsequent und konzentriert ins Spiel reingefunden. Das war heute mit der Schlüssel für den Sieg“, blickt der Panthers-Trainer auf die erste Halbzeit zurück, in der sich sein Team sehr konstant zeigte und beim Pausengang mit 39:25 führte. Ebenso war ausschlaggebend, dass die Gastgeber vor 583 Zuschauern die beiden großen Schlüsselspieler der Gäste, Jorke Aav (17 Punkte) und Jordan Camper (14) relativ gut aus dem Spiel nehmen konnten. Auch erfreulich: Center Chris Okolie feierte nach seiner Verletzungspause (Meniskus-Anriss) sein Comeback, half seiner Mannschaft in immerhin schon 13:16 Minuten mit elf Punkten weiter.

In der zweiten Halbzeit führten die Panthers weiter Regie, lagen zwischenzeitlich mit 22 Punkten vorne. Saarlouis konnte nur noch von den Fehlern und Nachlässigkeiten der Gastgeber profitieren. Dem Spiel konnten die Sunkings in keiner Phase ihren Stempel aufdrücken. Das 76:61 spiegelte am Ende die Kräfteverhältnisse klar wider.

Keine Frage: In Schwenningen wächst ein richtig starkes Team heran, dass in dieser Regionalliga-Saison eine große Rolle spielen kann.

Die Statistik

Panthers: Kedar Wright (21 Punkte/25:56 Minuten Einsatzzeit), Keeving Etienne (16/30:00), Chris Okolie (11/13:16), Denis Zenelaj (8/21:16), Simeon Habtemichael (7/20:36), Paul Isbetcherian (5/24:27), Benedikt Hoppert (5/24:27), Luka Cuic ((5:30/3), Kjell Deking (0/4:30), Lukas Schäfer (0/13:07), Julian Stojcevic (0/8:49) und Hannes Osterfelder (0/2:17). Zweier-Würfe: 63,3:51,2 Prozent für die Panthers.

Dreier-Würfe: 30,56:21,7 Prozent.

Freiwürfe: 58.3:80,0 Prozent.

Rebounds total: 40:35.