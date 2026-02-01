Black Forest Panthers: Vorentscheidendes könnte im Playoff-Rennen passiert sein

Die Panthers schaffen in Möhringen einen 82:80-Arbeitssieg – aber Direktkonkurrent Reutlingen rutscht in Lich aus. Coach Pascal Heinrichs bleibt aber weiter zurückhaltend.
Regionalliga: SV Möhringen – Black Forest Panthers 80:82 (23:15, 17:22, 21:30, 19:15). Es wurde für die Panthers der erwartet harte Gang bei den heimstarken Möhringern. Außerdem fehlte beim Spitzenreiter der angeschlagene Center Chris Okolie. Paul Isbetcherian wirkte zwar in der zweiten Halbzeit mit, hatte aber in den vergangenen Tagen aufgrund einer Grippe nicht trainieren können.