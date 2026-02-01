Black Forest Panthers: Vorentscheidendes könnte im Playoff-Rennen passiert sein

Die Panthers schaffen in Möhringen einen 82:80-Arbeitssieg – aber Direktkonkurrent Reutlingen rutscht in Lich aus. Coach Pascal Heinrichs bleibt aber weiter zurückhaltend.

Regionalliga: SV Möhringen – Black Forest Panthers 80:82 (23:15, 17:22, 21:30, 19:15). Es wurde für die Panthers der erwartet harte Gang bei den heimstarken Möhringern. Außerdem fehlte beim Spitzenreiter der angeschlagene Center Chris Okolie. Paul Isbetcherian wirkte zwar in der zweiten Halbzeit mit, hatte aber in den vergangenen Tagen aufgrund einer Grippe nicht trainieren können.

Im Rennen um die vier Playoff-Plätze hat sich am Wochenende vielleicht in der Regionalliga Vorentscheidendes getan. Die Panthers konnten ihren Vorsprung auf Verfolger Reutlingen auf vier Punkte ausbauen, weil die Reutlinger mit 93:101 in Lich überraschend ausrutschten. Acht Spiele haben die Schwarzwälder noch in der Hauptrunde zu absolvieren.

Der Spielverlauf in Möhringen

In der ersten Halbzeit gegen Möhringen wiesen die Panthers zu viele Probleme in ihrer Defensive aus. Dies wurde erst schrittweise besser. Mit 40:37 führten die Möhringer nach den ersten 20 Minuten.

Im zweiten Durchgang bekamen die Panthers die Partie mehr und mehr in den Griff, weil sie offensiv auch noch zulegen konnten. Am Ende stand ein hart erkämpfter 82:80-Sieg. Bemerkenswert war bei den Gästen, dass die Mannschaft nach einer nicht gelungenen ersten Halbzeit doch den Weg zum Sieg schafften und Keeving Etienne (16) sowie Benedikt Hoppert allein über die Hälfte der gewonnenen Rebounds verbuchten.

Das sagt Pascal Heinrichs

Pascal Heinrichs zeigte sich insgesamt nicht zufrieden mit der Leistung seines Teams, will aber das Spiel schnell abhaken: „Wir haben gewusst, wie schwer es hier in Möhringen ist. Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und lassen uns von dem Reutlinger Ausrutscher auch nicht ablenken.“ Am Samstag empfangen die Panthers Lich, bei denen der neue US-Boy Jonas Harper bei seiner Premiere gegen Reutlingen auf 41 Punkte kam!

Panthers in der Statistik

Nkosi Kedar (29 Punkte/25:29 Minuten Einsatzzeit), Keevin Etienne (17/34:03), Denis Zenelaj (9/37:16), Joshua Burgunder (9/28:50), Lukas Schäfer (6/14:24), Paul Isbetcherian (4/12:27), Benedikt Hoppert (3/20:32), Luka Cuic (3/10:52), Julian Stojcevic (2/11:08) und Kjell Deking (0/4:59).

Zweier-Würfe:61,9:42,9 Prozent für Möhringen. Dreier-Würfe: 26,3:36,4 Prozent.

Freiwürfe: 50,0:62,5 Prozent.

Rebounds: 29:39.

Fouls: 16:25.