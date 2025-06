Black Forest Panthers: Vorbereitungen für die neue Saison laufen schon auf Hochtouren

Die Zielsetzung bei den Black Forest Panthers ist schon jetzt klar, obwohl die kommende Regionalliga-Saison noch lange nicht vor der Tür steht. „Wir wollen wieder ein Team zusammenstellen, dass in die Playoffs einziehen und im besten Fall natürlich aufsteigen kann“, gibt Geschäftsführer Diego Santos Einblicke in die Zukunftspläne. „Gleichzeitig wollen wir aber auch nachhaltige Strukturen aufbauen und unseren Weg, den wir in der vergangenen Saison eingeschlagen haben, fortsetzen.“

Mindestens zwei Spieler bleiben

Bereits feststeht, dass den Schwenninger Basketballern mit Julian Stojcevic und Lukas Schäfer zwei Akteure des diesjährigen Kaders erhalten bleiben. Und Santos lässt anklingen, dass man sich mit weiteren Spielern in guten Gesprächen befinde: „Ich bin optimistisch, dass Julian und Lukas nicht die einzigen sind, die bleiben.“ Und auch einen Neuzugang konnten die Panthers bereits verkünden: Benedikt Hoppert vom BBC Bayreuth. Der 2,05 Meter große Big Man wechselt aus der ProA nach Schwenningen und erhält einen Zweijahresvertrag bei den Raubkatzen. „Wir freuen uns sehr, dass sich Benedikt für uns entschieden. Er wird uns sofort helfen“, so Santos.

Lesen Sie auch

Erneut starke Regionalliga

Für den Geschäftsführer steht außer Frage, dass die Regionalliga „auch nächste Saison wieder enorm stark sein wird“. Um das Ziel der Playoff-Teilnahme – also eine Top-4-Platzierung – zu verwirklichen, brauche man also „von Anfang an ein starkes Team mit Leistungsträgern“. Gleichzeitig wollen die Panthers aber auch ihrer gewählten Linie treu bleiben und junge Spieler aus dem Verein und der Region in die erste Mannschaft einbauen.

Vorbereitung ab Anfang August

Bis die Saison 2025/26 Ende September oder Anfang Oktober startet, hat man in Schwenningen also noch viel Arbeit vor sich. Die Kader- und Sponsorenplanung läuft bereits auf Hochtouren. Anfang August soll sich der neue Kader dann zur Saisonvorbereitung einfinden. Intensives Training und diverse Testspiele sollen dann dabei helfen „zum Saisonstart topfit zu sein“, so Santos.