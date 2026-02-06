Black Forest Panthers: Überragendes Guard-Duo zu Gast am Deutenberghalle

Die Black Forest Panthers empfangen am Samstag (19 Uhr) Lich Basketball. Die Schwenninger Defense wird es vor allem mit einem US-amerikanischen Neuzugang zu tun bekommen.
Auf dem Papier gehen die Black Forest Panthers natürlich als klarer Favorit in das Duell mit dem kommenden Gast, Lich Basketball. Wenn der Tabellenzwölfte allerdings in der Deutenberghalle seine Zelte aufschlägt, werden die Schwenninger gewarnt sein. „Wir werden Lich auf keinen Fall unterschätzen. Das wird uns nicht passieren“, stellt Headcoach Pascal Heinrichs im Vorfeld der Partie klar.