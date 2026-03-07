Black Forest Panthers: Tabellenführer gibt sich in Bensheim keine Blöße

Die Black Forest Panthers haben einen souveränen 102:72-Erfolg beim VfL Bensheim eingefahren und werden die reguläre Saison damit sicher als Erster beenden.
Vor der Partie waren die Rollen klar verteilt – und diesen Status quo bestätigten die Black Forest Panthers eindrucksvoll. Schon lange vor der Schlusssirene hatte sich abgezeichnet, dass die Schwenninger Basketballer das Auswärtsduell mit dem VfL Bensheim für sich entscheiden würden – und damit bereits drei Spieltage vor Ende der regulären Saison den ersten Tabellenplatz in der Tasche haben.