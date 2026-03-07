Black Forest Panthers: Tabellenführer gibt sich in Bensheim keine Blöße

Vor der Partie waren die Rollen klar verteilt – und diesen Status quo bestätigten die Black Forest Panthers eindrucksvoll. Schon lange vor der Schlusssirene hatte sich abgezeichnet, dass die Schwenninger Basketballer das Auswärtsduell mit dem VfL Bensheim für sich entscheiden würden – und damit bereits drei Spieltage vor Ende der regulären Saison den ersten Tabellenplatz in der Tasche haben.

Kedar dabei Direkt im ersten Viertel legten die Panthers – ohne Keev Etienne, dafür mit Nkosi Kedar – stark los und erspielten sich eine komfortable 33:19-Führung. Nachdem man dann im zweiten Viertel erneut die 30-Punkte-Marke knackte und zur Halbzeit mit 63:42 führte, konnte man es sich erlauben, nach dem Seitenwechsel einen Gang herunterzuschalten. Der letzte Spielabschnitt ging sogar mit 20:15 an die Gastgeber, was an dem deutlichen 102:72-Endstand allerdings nicht viel änderte.

23 und 14 für Okolie

Wie schon im Hinspiel war es vor allem Chris Okolie, der auf Schwenninger Seite herausstach. 23 Punkte und 14 Rebounds legte der Center in nur 22 Minuten Spielzeit auf. Zweitbester Scorer war Joshua Burgunder mit 17 Zählern. „Wir haben sehr fokussiert begonnen und uns den Sieg verdient. Jetzt heißt es, die Hauptrunde stark zu beenden und dann ab in die Playoffs“, so das zufriedene Fazit von Headcoach Pascal Heinrichs. Panthers: Burgunder (28:26 Minuten/17 Punkte), Isbetcherian (24:29/11), Kedar (23:02/12), Okolie (21:56/23), Binelli (20:46/5), Zenelaj (20:29/12), Hoppert (20:04/9), Schäfer (19:28/5), Deking (10:43/3), Cuic (10:37/5).