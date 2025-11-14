Black Forest Panthers: Tabellenführer empfängt Schlusslicht – eine klare Sache?

Wenn die Black Forest Panthers am kommenden Sonntag (17 Uhr) den Tabellenletzten aus Karlsruhe empfangen, sind die Favoriten- und Außenseiterrollen klar verteilt.
„Das war ein ganz starker und wichtiger Sieg. Ich denke, dass Reutlingen zusammen mit den Karlsruher Wizards und uns zum engen Favoritenkreis auf die Meisterschaft zählt. Gegen so ein starkes Team mit so einer Mannschaftsleistung zu gewinnen, freut uns extrem“, hatte Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs nach dem 83:80-Auswärtssieg bei den Ravens gesagt. Nun treffen die Panthers auf Karlsruhe – allerdings nicht auf die Wizards, sondern auf den Tabellenletzten, die PS Karlsruhe Lions II.