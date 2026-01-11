Black Forest Panthers: Starke Reaktion vor dem ultimativem Top-Spiel

Beim 94:80-Heimsieg gegen die TSG Söflingen fanden die Black Forest Panthers die passende Antwort auf den schwarzen Tag in Mainz. Nun steht das Spitzenspiel bei den Wizards an.
Nach einer starken zweiten Halbzeit war es am Ende ein mehr oder weniger ungefährdeter Sieg für die Black Forest Panthers. Zu Beginn der Partie hatte sich das allerdings nicht unbedingt abgezeichnet. Denn vor den Augen von 681 Zuschauern in der Deutenberghalle schafften es die Gäste aus Söflingen auch ohne Marko Markovic, mit 22,9 Punkten pro Partie der Top-Scorer der Regionalliga, die Schwenninger vor große Probleme zu stellen.