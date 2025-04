Black Forest Panthers: Starke Panthers gewinnen auch gegen Lich

1 Die Black Forest Panthers besiegten ihren direkten Kontrahenten aus Lich mit 85:76. Foto: Roger Müller

Achter Sieg in Serie: Die Black Forest Panthers marschieren weiter unaufhaltsam in Richtung Regionalliga-Playoffs. Am Samstagabend besiegte man den direkten Kontrahenten aus Lich mit 85:76.









REGIONALLIGA SÜDWESTBlack Forest Panthers – Lich Basketball 85:76 (19:18, 24:15, 23:23, 19:20). Auch von dem Duell mit einem direkten Kontrahenten im Kampf um die Playoffs ließen sich die Black Forest Panthers vor heimischer Kulisse in der Deutenberghalle am Samstagabend nicht einschüchtern. Mit einem verdienten 85:76-Erfolg sicherten sich die Schwenninger nicht nur den achten Sieg in Serie, sondern – nach der 78:86-Niederlage im Hinspiel in Lich – auch den direkten Vergleich, der eventuell in den kommenden Wochen noch relevant werden könnte.