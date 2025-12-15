Black Forest Panthers: Sind die Panthers bereit für eine ProB-Rückkehr?

Die Black Forest Panthers sind sportlich auf dem besten Weg in Richtung Meisterschaft. Doch wie sieht es um das Team herum aus? Wäre der Verein bereit für den Aufstieg in die ProB?
Dass am frühen Sonntagabend einmal mehr eine fantastische Stimmung in der fast ausverkauften Deutenberghalle herrschte, hatte auch viel mit den Umständen und dem Spielverlauf zu tun. Nach zehn Siegen zum Saisonstart hatten die Black Forest Panthers, ihres Zeichens Tabellenführer der Basketball-Regionalliga, am vorangegangenen Wochenende ihre erste Niederlage einstecken müssen. Welche Reaktion würde die Mannschaft auf diesen Rückschlag zeigen? Und würde man ausnutzen können, dass der punktgleiche Verfolger, die College Wizards aus Karlsruhe, am Vortag in Reutlingen verloren hatten?