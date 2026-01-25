Black Forest Panthers: Sieg im Saarland dank starkem dritten Viertel

Die Black Forest Panthers waren auch im Saarland nicht zu stoppen und haben mit dem 88:79-Erfolg bei den Sunkings Saarlouis ihren 15. Saisonsieg eingefahren.

Auch wenn man am offensiven Ende des Parketts einen eher schwierigen Start erwischte und auf der anderen Seite Sunkings-Center Jordan Camper schon früh andeutete, dass er die Schwenninger Defense im Laufe dieser Partie vor große Probleme stellen könnte, kämpften sich die Panthers im ersten Viertel gut in die Partie. So ging die Mannschaft von Headcoach Pascal Heinrichs sogar mit einer knappen 18:17-Führung in den zweiten Spielabschnitt.

Offener Schlagabtausch Vor allem gegen Ende dieses Viertels fanden die Gäste endgültig zu ihrem Spiel: hellwach und druckvoll in der Defensive, dann mit viel Tempo zum schnellen Gegenangriff ansetzend. Allerdings blieben auch die Sunkings ihrer Linie treu, fütterten Camper in der Zone, der zur Halbzeit bereits 16 Punkte und sieben Rebounds zu verzeichnen hatte, und konnten sich weiterhin auf ihre treffsicheren Schützen verlassen. Zur Halbzeitpause stand es dementsprechend ausgeglichen 45:45.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Panthers – angestoßen von vier schnellen Punkten Nkosi Kedars – deutlich effektiver aus der Kabine. Es gelang ihnen nun besser, die Kreise von Camper unter dem Korb einzuschränken. Und auch offensiv fanden sie einen noch besseren Rhythmus als noch im zweiten Spielabschnitt. Folgerichtig nahmen die Gäste in dieser Phase das Heft in die Hand und führten nach dem dritten Viertel verdientermaßen mit 68:59.

Treffsicher von der Freiwurflinie

Auch im letzten Abschnitt agierte der Tabellenführer in den meisten Situationen konzentriert. In der Schlussphase schafften es die Gastgeber zwar, sich in Schlagdistanz zu bringen, suchten dann jedoch bereits kurz nach Anbruch der letzten Spielminute ihr Glück darin, die Panthers mit absichtlichen Fouls tief in der gegnerischen Hälfte an die Freiwurflinie zu schicken. In Person von Kedar, Keeving Etienne und Kapitän Paul Isbetcherian blieben die Gäste jedoch treffsicher, so dass ihnen diese Strategie der Sunkings nicht zum Verhängnis wurde. Am Ende war mit 19 Punkten einmal mehr Kedar der Schwenninger Top-Scorer.

„Wie erwartet, es war ein schwieriges Spiel gegen einen sehr heimstarken Gegner. In der ersten Halbzeit haben wir noch viel zu viele Offensivrebounds zugelassen, das wurde dann in der zweiten Halbzeit besser. Ich denke, dass unsere große Rotation und der Zusammenhalt am Ende entscheidend für den Sieg waren“, resümierte Heinrichs nach dem 15. Saisonsieg seiner Mannschaft.

Noch einmal auswärts

Für die Panthers geht es am kommenden Samstag (19 Uhr) für das dritte Auswärtsspiel in Serie zum SV Möhringen, bevor man dann zweimal in Folge wieder in der heimischen Deutenberghalle ran darf – am 7. Februar gegen Lich und am Valentinstag gegen den aktuellen Verfolger Nummer 1, die Reutlinger Ravens.

Panthers: Etienne (33:43 Minuten/13 Punkte), Hoppert (28:26/6), Burgunder (27:32/7), Kedar (26:21/19), Isbetcherian (24:26/11), Zenelaj (22:36/16), Schäfer (12:09/1), Okolie (11:34/11), Stojcevic (6:35/2), Cuic (6:00/2), Deking (0:19/0), Berchdolt (0:19/0).