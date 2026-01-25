Black Forest Panthers: Sieg im Saarland dank starkem dritten Viertel

Die Black Forest Panthers waren auch im Saarland nicht zu stoppen und haben mit dem 88:79-Erfolg bei den Sunkings Saarlouis ihren 15. Saisonsieg eingefahren.
Auch wenn man am offensiven Ende des Parketts einen eher schwierigen Start erwischte und auf der anderen Seite Sunkings-Center Jordan Camper schon früh andeutete, dass er die Schwenninger Defense im Laufe dieser Partie vor große Probleme stellen könnte, kämpften sich die Panthers im ersten Viertel gut in die Partie. So ging die Mannschaft von Headcoach Pascal Heinrichs sogar mit einer knappen 18:17-Führung in den zweiten Spielabschnitt.