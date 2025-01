Black Forest Panthers: Schwarzwälder zeigen in Gießen ihre bisher beste Saisonleistung

Schwarzwälder zeigen in Gießen ihre bisher beste Saisonleistung

1 Aus einem starken Panthers-Team ragte noch Christian Okolie (Mitte) mit 22 Punkten und 15 gewonnenen Rebounds heraus. Foto: Roger Müller

Das schwere Auswärtsspiel in der Regionalliga souverän mit 83:67 gewonnen. Taktisches Konzept von Coach Pascal Heinrichs geht voll auf. Zwei Debüts bei den Gästen.









Regionalliga: Roth Energie Gießen Pointers – Black Forest Panthers 67:83 (15:17, 12:26, 21:22, 19:18). Die Panthers setzten am Samstagabend mit einer starken Leistung ein Ausrufezeichen und rücken in der Tabelle mit nun 18 Punkten auf den fünften Platz vor. Es war bisher der beste Auftritt der Schwarzwälder in dieser Saison. Bei ihnen gaben die Neuzugänge Lukas Schäfer und Joel Morsi ihr Debüt.