1 Zehn Rebounds sammelte Keeving Etienne (am Ball) in Söflingen. Foto: Roger Müller

Die Regionalliga-Mannschaft von Trainer Pascal Heinrichs zeigt im Ulmer Stadtteil eine runde Leistung und besiegt die TSG mit 99:56.









Nach zwei Niederlagen in Serie lieferten die Black Forest Panthers beim Abstiegskandidaten eine Antwort, die es in sich hatte. Bereits nach dem ersten Viertel hatten sich die Panther auf 21:8 abgesetzt. Auch das dritte Viertel und insbesondere der vierte Abschnitt gingen deutlich an die Gäste.