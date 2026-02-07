Black Forest Panthers: Schnurstracks geht es in Richtung Play-off-Halbfinale

Vor 751 Zuschauern lassen die Panthers daheim auch gegen den Minikader von Lich Basketball beim 101:95 nichts anbrennen. Nun folgt das Topspiel gegen Reutlingen.
Regionalliga: Black Forest Panthers – Lich Basketball 101:95 (25:18, 25:25, 27:27, 24:25). In einem High-Scoring-Duell gewannen die Panthers am Samstagabend ihr wichtiges Heimspiel gegen Lich und stabilisierten in der Tabelle ihre Top-Position. Die Playoff-Teilnahme (die ersten vier Teams) dürften die Schwarzwälder in dieser Hauptrunde bald sicher in der Tasche haben.