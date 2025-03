Die Black Forest Panthers starteten mit Keeving Etienne, Timo Neunzling, Mateus Rodrigues, Joel Morsi und Paul Isbetcherian in das Verfolgerduell, weil Center Chris Okolie erkrankt fehlte. Den Gästen fehlte Regionalliga-Legende und Topscorer Ricky Easterling.

Das erste Viertel ging mit 21:14 an den Gastgeber. Der zunächst gut aufgelegte Timo Neunzling machte sechs der ersten zwölf Punkte. Außerdem gelangen immer wieder schnelle Ballgewinne, was zu einfachen Körben per Fast Break führte. Keeving Etienne punktete zweimal in Serie unter dem Ring und schraubte die Führung erstmals auf sieben Zähler.

Die Führungsspieler übernehmen

Der zweite Abschnitt begann für den Gastgeber dann aber stockend, so dass die Gäste auf drei Punkte rankamen. In dieser wichtigen Phase übernahmen nun aber die Führungsspieler Keeving Etienne, Matheus Rodrigues, aber auch Paul Isbetcherian mit einem sensationellen „Korbleger“ unter höchstem Druck. Somit zogen die Panthers wieder auf elf Punkte davon und gingen mit 36:27 in die Halbzeitpause.

Auch nach der Pause erlaubten sich die Saarländer zu viele Fehler. Währenddessen schalteten die Schwarzwälder noch einmal in einen Extra-Gang. So stand es nach sechs Minuten im dritten Viertel 49:33.

Das Spiel schien vorentschieden, doch plötzlich verkürzten die Gäste vor der letzten Viertelpause auf 40:49. Neuzugang Joel Morsi brachte den Pro B-Absteiger zu Beginn des Schlussabschnitts mit vier Punkten und einem wichtigen Ballgewinn aber wieder auf Kurs.

Saarlouis startete in der Schlussphase aber nochmals einen Lauf, verkürzte von 45:57 auf 54:57. Wieder blieben die Panthers unter Druck cool. Am Ende stand ein 70:59-Erfolg.

Die Statistik

Panthers: Mateus Rodrigues (21 Punkte/32:15 Minuten Einsatzzeit), Keeving Etienne (20/35:18), Timo Neunzling (13/25:58), Joel Morsi (7/27:14), Paul Isbetcherian (6/27:47), Joel Morsi (3/8:13), Lukas Schäfer (3/13:58), Raphael Okolie (0/12:00), Julian Stojcevic (0/11:47), Maximilian Berchdolt (0/6:25), Kjell Deking (0/6:06), Luis Markesic (0/0:36), Nico Janzen (0/0:36).

Bester Werfer bei Saarlouis: Jordan Camper (19).

Zweier-Wurfquote: 43,8:42,9 Prozent für Schwenningen.

Dreier-Wurfquote: 23,8:14,3.

Freiwurf-Quote: 61,9:66,7.

Rebounding: 45:47.

Turnover: 18:25.

Fouls: 17:20.