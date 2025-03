Regionalliga: Black Forest Panthers – BBU Ulm 82:68 (25:21, 12:26, 26:11, 19:10). Die Panthers haben im Kampf um einen Play-off-Platz ihren wichtigen vierten Platz verteidigt. Allerdings gab es Phasen, in denen die Ulmer Talente ihr Potenzial zeigten und den Gastgebern alles abverlangten.

Panthers-Coach Pascal Heinrichs bilanzierte nach dem Spiel: „Wir hatten Ulm in der ersten Halbzeit in der Defense nicht unter Kontrolle, mussten in der Pause taktisch anpassen. Die Jungs haben es dann im zweiten Durchgang sehr gut gemacht.“

Die erste Halbzeit

Die Gastgeber legten vor 633 Zuschauern ein gutes erstes Viertel hin – dies mit einigen starken Angriffsaktionen. Über eine Anfangsführung mit 5:2 führten konzentrierte Panthers nach sechs Minuten mit 17:11. Die 25:21-Führung nach den ersten zehn Minuten war für die Schwarzwälder verdient.

Doch dann wandelte sich die Begegnung. Das junge Ulmer Team – Talentschuppen des Bundesligisten – zeigte ab Minute 11 sein Potenzial, agierte sehr variabel und stellte die Defense der Panthers vor einige Probleme. Die Führung wechselte bald zugunsten der Gäste, beim Pausengang mit 47:37 führten. Panthers- Coach Pascal Heinrichs änderte in einer ruhigen Kabinenansprache defensiv-taktisch einige Dinge, was den Durchbruch brachte.

Die zweite Halbzeit

Im dritten Viertel führten die spielerisch guten Ulmer zunächst weiter Regie (51:42/25.), bevor den Panthers ein klasse Zwischenspurt mit viel Effektivität bei den Würfen gelang. Nach dem dritten Viertel hatten die Gastgeber bei 63:58 das Blatt wieder gewendet, standen defensiv nun stabil.

Allerdings gelang den Panthers mit Beginn des vierten Viertels drei Minuten lang kein Punkt, aber Ulm konnte dies nicht mehr nutzen. In den Folgeminuten agierten die Schwarzwälder sehr souverän und verbuchten am Ende einen 82:68-Sieg.

Die Statistik

Panthers: Mateus Rodriguez 26 Punkte/32:13 Minuten Einsatzzeit), Kevin Etienne (18/29:34), Timo Neunzling (11/32:31), Paul Isbetcherian (11/27:50), Christian Okolie (8/29:44), Lukas Schäfer (6/7:47), Joel Morsi (2/11:35), Kjell Deking (0/0:35), Julian Stojcevic (0/17:18), Luis Markesic (0/0:35), Maximilian Berchdolt (0/3:55) und Raphael Okolie (0/6:23).

Bester Scorer Ulm: Luca Bretz (17).

Zweier-Quote: 54,3:61,1 Prozent (Panthers erstgenannt).

Dreier-Quote: 38,5:17,2.

Freiwurf-Quote: 56,0:75,0.

Rebounding: 34:39.

Fouls: 18:16.