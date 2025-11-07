Black Forest Panthers Regionalliga: Nächstes Topspiel, nächste Ausfahrt – zum Verfolger Reutlingen

Der ungeschlagene Regionalliga-Tabellenführer steht vor seiner nächsten großen Saisonprüfung. Coach Pascal Heinrichs blickt aufs Top-Duell mit Respekt und Zuversicht.

Regionalliga: TSG Solcom Ravens Reutlingen – Black Forest Panthers (Samstag, 19 Uhr). Der ungeschlagene Tabellenführer aus dem Schwarzwald hat seine nächste große Saisonprüfung am siebten Spieltag. Die Panthers gastieren bei ihrem Verfolger. Die Reutlinger haben nur am ersten Spieltag mit 78:85 gegen Saarlouis verloren. Seitdem marschieren auch sie durch die Liga.

Der Gegner Die Gastgeber haben sich unter Trainer Rodriogo Reynoso vor der Saison erheblich verstärkt, verfügen über einen tiefen Kader und starke Individualisten wie Miles Mallory, Nemanja Nedjfeji, Rehan Ahmad oder Vito Barbarosa. Besonders von der Dreier-Linie sind die Reutlinger stark. Bester Scorer ist bislang bei ihnen Mallory mit 21,7 Punkten im Schnitt pro Spiel.

Pascal Heinrichs blickt auf das Top-Duell

Panthers-Coach Pascal Heinrichs zeigt auf, auf was es am Samstag ankommt: „Wir müssen uns als Team geschlossen gegen Reutlingen präsentieren, gut verteidigen. Wir sollten die Dinge beherzigen, die uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet haben.“ Der Kader der Panthers ist erneut komplett.

Klar ist, sollten die Panthers auch dieses letzte Topspiel der Vorrunde gewinnen, zählen sie spätestens dann zu den ganz großen Titelfavoriten. „Auch wenn in den Playoffs die Uhren natürlich wieder auf Null gestellt werden“, betont Pascal Heinrichs.