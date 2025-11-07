Black Forest Panthers Regionalliga: Nächstes Topspiel, nächste Ausfahrt – zum Verfolger Reutlingen

Der ungeschlagene Regionalliga-Tabellenführer steht vor seiner nächsten großen Saisonprüfung. Coach Pascal Heinrichs blickt aufs Top-Duell mit Respekt und Zuversicht.
Regionalliga: TSG Solcom Ravens Reutlingen – Black Forest Panthers (Samstag, 19 Uhr). Der ungeschlagene Tabellenführer aus dem Schwarzwald hat seine nächste große Saisonprüfung am siebten Spieltag. Die Panthers gastieren bei ihrem Verfolger. Die Reutlinger haben nur am ersten Spieltag mit 78:85 gegen Saarlouis verloren. Seitdem marschieren auch sie durch die Liga.