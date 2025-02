Black Forest Panthers Regionalliga: In Reutlingen läuft das nächste „Endspiel“ in Sachen Play-off-Quali

In Reutlingen läuft das nächste „Endspiel“ in Sachen Play-off-Quali

1 Joel Morsi (am Ball) und Co. peilen am Samstag in Reutlingen „Big-points“ in Sachen Play-off-Qualifikation an. Foto: Roger Müller

Club-Verantwortliche laden am Samstag jeden mitreisenden Fan sogar zum Spiel ein. Heinrichs-Team hat mit den Ravens vom ersten Duell her noch eine Rechnung offen.









Link kopiert



Regionalliga: TSG Solcom Ravens Reutlingen – Black Forest Panthers (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Isolde-Kurz-Gymnasium, Reutlingen). Noch elf Spieltage sind in der Hauptrunde der Regionalliga zu absolvieren. Langsam aber sicher beginnt der Kampf um die ersten vier Play-off-Plätze enger zu werden. Die Panthers (6./22) liegen nur zwei Zähler hinter den Reutlingern (4./24). Im Klartext: Für die Schwarzwälder ist die Partie am Samstag schon so etwas wie ein erstes „Endspiel“ gegen einen Direktkonkurrenten. Panthers-Trainer Pascal Heinrichs redet nicht um den heißen Brei herum: „Wenn wir in die Play-offs wollen, dann sollten wir so ein Spiel wie das in Reutlingen auch auf unsere Seite ziehen.“