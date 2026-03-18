Black Forest Panthers: Raubzug in Richtung ProB

Während die Black Forest Panthers einen starken Auftritt nach dem anderen hinlegen, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf eine mögliche Rückkehr in die ProB auf Hochtouren.

Die über die gesamte Saison hinweg bereits gute Stimmung im Lager der Black Forest Panthers erreichte am vergangenen Sonntag in der Deutenberghalle ihren mutmaßlichen Höhepunkt. Zum einen schenkte man den Gießen Pointers überragende 114 Punkte ein – ein Saisonbestwert – und nahm damit erfolgreich Revanche für die Auswärtsniederlage im Hinspiel. Zum andern reitet man dieser Tage auch abseits des Parketts eine Welle der Euphorie.

Talente kommen zum Zug Die Halle war erneut fast ausverkauft, die Fans begeistert vom Auftritt ihrer Mannschaft – insbesondere von jungen Talenten wie dem 19-jährigen Dimitri Schinkarew und dem 17-jährigen Maxi Berchdolt, die aufgrund des deutlichen Spielverlaufs reichlich Einsatzzeit bekamen. Und auch hinter den Kulissen des Vereins machte in den vergangenen Tagen eine gute Neuigkeit die Runde: Im Falle eines sportlichen Aufstiegs wird man die Rückkehr in die ProB, die dritthöchste Spielklasse des deutschen Basketballs, auch wirtschaftlich stemmen können.

Rückendeckung ist da

„Wir haben letzte Woche mit unseren Sponsoren gesprochen und das Konzept für die ProB vorgestellt. Sie waren begeistert und haben uns die nötige Rückendeckung zugesichert“, verrät Geschäftsführer Diego Santos. Bis zum 15. April haben die Panthers Zeit, den Lizenzantrag für die ProB zu stellen – und das werden sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tun. Natürlich seien aber noch weitere Gespräche zu führen, so Santos. Und vor allem gilt es auch noch, die sportlichen Hausaufgaben zu erledigen.

Noch zwei Spiele bis zu den Playoffs

Zwei Hauptrundenspiele haben die Schwenninger noch zu absolvieren: in Ehingen (Samstag, 18 Uhr) und zum Abschluss zuhause gegen Ulm. Dann muss man sich in den beiden Playoff-Runden durchsetzen – zunächst im Halbfinale gegen Ehingen oder die College Wizards und dann im Finale womöglich gegen die Ravens Reutlingen. Der Weg zum Aufstieg ist noch weit, das ist allen Beteiligten bewusst. Doch schafft man es, die Euphoriewelle weiterzureiten, scheint dem Erreichen dieses Ziels aktuell nichts im Wege zu stehen.

Unsere Empfehlung für Sie Black Forest Panthers Revanche mit Ausrufezeichen Den Black Forest Panthers gelang gegen Gießen nicht nur die Revanche für ihre Niederlage im Hinspiel – sondern beim 114:83 auch eine neue Saisonbestleistung.

Dieser Welle konnte auch die plötzliche Trennung von Co-Trainer und Jugendkoordinator Mateo Santamarina keinen Abriss tun. „Mit Mateo hat es einfach nicht so gut gepasst. Das ist eben manchmal so im Basketball. Ich wünsche ihm aber trotzdem alles Gute für die Zukunft“, äußert sich Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs zu dem Wandel in seinem Trainerstab. Santos ergänzt: „Wir sind Mateo sehr dankbar für sein Unterstützung in dieser Saison. Er hat viel für den Verein getan, gerade auch für die Jugend.“

Neu an Bord

Nachfolger Santamarinas auf dem Sitz des Co-Trainers ist der US-Amerikaner Garth Bailey, der gegen Gießen direkt seine ersten Eindrücke sammeln konnte. Der 33-Jährige kommt aus North Carolina, war dort selbst als College-Spieler und High-School-Coach aktiv und war in den vergangenen Jahren als Individualtrainer im Nahen Osten und der Türkei tätig.

„Wir haben uns bei einem Camp in der Türkei kennengelernt“, erzählt Heinrichs von der Verbindung zu seiner neuen rechten Hand. „Was er in dieser Woche schon in der Halle gemacht hat, wie er mit den Spielern arbeitet, ist überragend. Die Jungs sind auch begeistert. Ich bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird.“