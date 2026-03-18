Black Forest Panthers: Raubzug in Richtung ProB

Während die Black Forest Panthers einen starken Auftritt nach dem anderen hinlegen, laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf eine mögliche Rückkehr in die ProB auf Hochtouren.
Die über die gesamte Saison hinweg bereits gute Stimmung im Lager der Black Forest Panthers erreichte am vergangenen Sonntag in der Deutenberghalle ihren mutmaßlichen Höhepunkt. Zum einen schenkte man den Gießen Pointers überragende 114 Punkte ein – ein Saisonbestwert – und nahm damit erfolgreich Revanche für die Auswärtsniederlage im Hinspiel. Zum andern reitet man dieser Tage auch abseits des Parketts eine Welle der Euphorie.