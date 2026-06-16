Black Forest Panthers: Raubkatzen schnappen sich einen Dreierkönig und Topscorer

Basketball-Regionalligist Black Forest Panthers hat den ersten Neuzugang verpflichtet. Ein junger Deutsch-Italiener soll helfen, damit die Doppelstädter ihre großen Ziele erreichen.
Die Panthers teilen mit: „Mit Daniele Minguillon wechselt einer der produktivsten Spieler der vergangenen Regionalliga-Südost-Saison in den Schwarzwald. Der 23-jährige Deutsch-Italiener lief zuletzt für den TSV Nördlingen auf und gehörte ligaweit zu den absoluten Topspielern. Minguillon war nicht nur der zweitbeste Scorer seiner Regionalliga, sondern führte die Liga auch als bester Dreierschütze an. Darüber hinaus rangierte der 1,82 Meter große und 82 Kilogramm schwere Guard unter den besten Balljägern der Liga und belegte Platz vier bei den Steals.“