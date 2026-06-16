Black Forest Panthers: Raubkatzen schnappen sich einen Dreierkönig und Topscorer

Basketball-Regionalligist Black Forest Panthers hat den ersten Neuzugang verpflichtet. Ein junger Deutsch-Italiener soll helfen, damit die Doppelstädter ihre großen Ziele erreichen.

Die Panthers teilen mit: „Mit Daniele Minguillon wechselt einer der produktivsten Spieler der vergangenen Regionalliga-Südost-Saison in den Schwarzwald. Der 23-jährige Deutsch-Italiener lief zuletzt für den TSV Nördlingen auf und gehörte ligaweit zu den absoluten Topspielern. Minguillon war nicht nur der zweitbeste Scorer seiner Regionalliga, sondern führte die Liga auch als bester Dreierschütze an. Darüber hinaus rangierte der 1,82 Meter große und 82 Kilogramm schwere Guard unter den besten Balljägern der Liga und belegte Platz vier bei den Steals.“

Trainer Pascal Heinrichs lässt sich so zitieren: „Wir freuen uns sehr, dass Daniele sich für die Panthers entschieden hat. Er hatte in der vergangenen Saison in Nördlingen eine große offensive Rolle und dabei gezeigt, was für ein kompletter Spieler er ist. Er kann sowohl auf der Eins als auch auf der Zwei eingesetzt werden, ist ein guter Werfer, sehr schnell und bringt genau die Aggressivität mit, die wir in der Verteidigung sehen wollen. Sein Spielstil passt hervorragend zu unserer Philosophie. Wir sind überzeugt, dass er uns enorm weiterhelfen wird und ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Saison sein kann.“

Das sagt der Neuzugang

Daniele Minguillon sagt: „Ich freue mich riesig, Teil der Panthers zu werden und gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans eine erfolgreiche Saison zu spielen. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass ich mich hier sportlich und persönlich weiterentwickeln kann. Die Gespräche mit dem Verein haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Deshalb bin ich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“

Große Erwartungen

Mit der Verpflichtung von Daniele Minguillon wollen die Panthers direkt zum Auftakt ihrer Kaderplanung ein Ausrufezeichen setzen. „Der Deutsch-Italiener soll künftig eine wichtige Rolle im Backcourt übernehmen und den Panthers helfen, ihre ambitionierten Ziele für die Saison 2026/27 zu erreichen“, endet die Mitteilung.