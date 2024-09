Black Forest Panthers: Raphael und Christian Okolie: Brüderlich direkt zurück in die ProB?

1 Raphael (linkes Bild) und Christian Okolie sind heiß auf die Regionalliga-Saison. Foto: Eibner/Okolie

Die Okolie-Brüder Raphael und Christian bilden die Center-Rotation der Black Forest Panthers. Die Vorfreude auf die neue Saison ist bei den beiden Basketballern groß.









Wenn die Basketballer der Black Forest Panthers in gut einer Woche beim KKK Haiterbach in die Regionalliga-Saison starten, wird die Partie für zwei Akteure eine ganz besondere Bedeutung haben. Denn Raphael und Christian Okolie werden dann erstmals in einem Pflichtspiel im selben Trikot auflaufen. Die beiden Brüder haben natürlich unzählige Stunden mit- und gegeneinander auf diversen Freiplätzen gespielt, „aber jetzt zusammen in einem Team zu spielen, ist etwas ganz Besonderes“, meint Raphael (27) – und spricht seinem jüngeren Bruder Christian (24) dabei aus der Seele.