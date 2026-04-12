Black Forest Panthers: Plötzlich im Tal der Tränen

Bitterer kann ein Saisonaus kaum sein: Nach der 0:20-Wertung des eigentlich gewonnen zweiten Spiels verlieren die Panthers auch das entscheidende Duell im Halbfinale mit 66:75.
Zu Beginn dieser Partie hatten die Gastgeber offensichtlich Wut im Bauch. Nachdem sie das zweite Spiel der Halbfinalserie gegen die College Wizards in Karlsruhe eigentlich gewonnen hatten, ihnen der Sieg – und damit der Einzug ins Finale – aber nachträglich aufgrund eines Formalfehlers im Spielberichtsbogen aberkannt wurde, wollten die Schwenninger nun im Entscheidungsspiel vor heimischer Kulisse alles klar machen. Mit geradezu erdrückender Defense hielt man die Gäste in den ersten fünf Minuten punktlos. Allerdings war auch auf der anderen Seite in Abwesenheit des verletzten Top-Scorers Nkosi Kedar Sand im offensiven Getriebe, so dass man sich keine allzu komfortable Führung herausspielen konnte.