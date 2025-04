Black Forest Panthers: Playoff-Auftakt misslingt mit 58:65-Pleite in Karlsruhe

1 Chris Okolie und die Panthers verloren das erste Playoff-Spiel in Karlsruhe. Foto: Roger Müller

Die Black Forest Panthers stehen nach der 58:65-Niederlage in Karlsruhe in den Playoffs nun bereits mit dem Rücken zur Wand. Auch eine Schwenninger Aufholjagd konnte den schwachen Start am Ende nicht mehr ausbessern.









Link kopiert



Am Ende war es die zu Beginn der Partie zu schwache Offensive, die den Black Forest Panthers die Chance auf einen Auswärtserfolg in Karlsruhe nahm. In einem hart umkämpften ersten Viertel taten sich beide Teams enorm schwer, Punkte zu erzielen. Nach fünf Minuten stand es nur 2:2, nach den ersten zehn lediglich 12:11 für die Gastgeber. Während die Wizards jedoch im nächsten Spielabschnitt zu ihrem offensiven Spiel fanden, taten sich die Schwenninger hingegen noch schwerer: Die Karlsruher entschieden das zweite Viertel mit 25:9 für sich und führten zur Pause mit 37:20.