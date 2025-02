Es ist keine Überraschung mehr: Die Black Forest Panthers haben den Vertrag mit ihrem erfolgreichen Cheftrainer Pascal Heinrichs auf unbestimmte Zeit verlängert. Damit setzt der Verein ein klares Zeichen für Kontinuität und nachhaltige Entwicklung.

Heinrichs, der nach dem Abstieg aus der ProB die Panthers vor einem knappen Jahr beim Start in die Regionalliga übernahm, überzeugt nicht nur sportlich, sondern vor allem auch mit seiner Philosophie, insbesondere in der Förderung junger Talente aus der Region.

Lesen Sie auch

Das Statement von Geschäftsführer Diego Santos

„Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft unter Pascal. Seine Arbeit, seine Ideen und seine enge Verbindung zur Region passen perfekt zu unserer Philosophie. Mit dieser langfristigen Zusammenarbeit schaffen wir Stabilität und können unsere mittel- bis langfristigen Ziele konsequent verfolgen“, sagt Diego Santos, Geschäftsführer der Black Forest Panthers.

Eine breite Basis für die Zukunft

Die Panthers haben sich bisher in dieser Saison sportlich stark präsentiert. Ein zentraler Bestandteil der langfristigen Strategie des Vereins ist es, nicht nur sportlichen Erfolg zu haben, sondern auch nachhaltig Strukturen aufzubauen, die den Panthers eine starke Basis für die Zukunft geben. Durch die gezielte Förderung regionaler Talente und den Ausbau von Ressourcen strebt der Verein an, ein Umfeld zu schaffen, in dem Spieler und Trainer ihr volles Potenzial entfalten können. So wird sichergestellt, dass die Erfolge von heute auch morgen Bestand haben und die Panthers als feste Größe im deutschen Basketball etabliert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das sagt Pascal Heinrichs

Pascal Heinrichs teilt die Vision des Clubs hundertprozentig: „Ich freue mich riesig über die Vertragsverlängerung und darauf, den erfolgreichen Weg, den wir eingeschlagen haben, weiterzugehen und möchte mich herzlich bei den Gesellschaftern für ihr Vertrauen bedanken. In den letzten Monaten haben wir als Team viel erreicht und uns stabilisiert. Die langfristigen Ziele des Vereins passen perfekt zu meinen eigenen Vorstellungen. Wir wollen wieder nach oben, aber auf nachhaltige Weise. Unser mittelfristiges Ziel ist es, uns sportlich im Profibereich zu etablieren, aber das auf dem richtigen Weg zu tun – mit einer starken Integration und Förderung unserer eigenen Spieler. Deshalb war die Vertragsverlängerung für mich die logische Konsequenz. Zudem bedeutet es mir viel, heimatnah arbeiten zu können und gemeinsam mit der Mannschaft, dem Verein und den Fans die Zukunft der Black Forest Panthers aktiv zu gestalten“, sagt der in Freiburg wohnende Coach.

Mit der Vertragsverlängerung setzen die Black Forest Panthers ein klares Zeichen für Kontinuität und nachhaltige Entwicklung. Die Schwarzwälder wollen sich in den kommenden Jahren nicht nur als sportlich konkurrenzfähiges Team in der 2. Bundesliga Liga etablieren, sondern auch als attraktiver Standort für talentierte Nachwuchsspieler, die hier den Sprung in den Profibereich schaffen können.