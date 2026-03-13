Black Forest Panthers: Panthers sinnen gegen Gießen nach Rache

Wenn die Black Forest Panthers am Sonntag (17 Uhr) die Gießen Pointers empfangen, geht es sowohl um Revanche als auch um die Suche nach dem Playoff-Rhythmus.
Auf dem Papier geht es im Duell der Black Forest Panthers mit den ROTH Energie Gießen Pointers um gar nichts mehr. Die einen sind mit nur zwei Niederlagen aus 23 Spielen souveräner Tabellenführer und können den Platz an der Sonne an den letzten drei Spieltagen nicht mehr verlieren. Die anderen sind Sechster, haben aber acht Punkte Rückstand auf die College Wizards und das Team Ehingen/Urspring, womit eine Playoff-Teilnahme rechnerisch nicht mehr möglich ist.