Black Forest Panthers: Panthers sind „mega heiß“ auf die Playoffs

Die Black Forest Panthers sind am Freitagabend erneut zu Gast in Karlsruhe. Diesmal geht es gegen die College Wizards jedoch um alles.

REGIONALLIGA PLAYOFFSSeeburger College Wizards – Black Forest Panthers (Freitag, 19.30 Uhr). Mit einem berauschenden Sieg über die Pointers Gießen schafften die Black Forest Panthers das, worauf sie die gesamte Saison über hingearbeitet hatten: Sie landeten unter den besten vier Teams der Regionalliga und dürfen dementsprechend in den Playoffs um den Aufstieg kämpfen.

Letztes Duell ohne Aussagekraft

Am letzten Spieltag – eine deutliche 73:92-Niederlage bei den College Wizards in Karlsruhe – ging es wiederum buchstäblich um nichts mehr: „Hätten wir gewonnen, wären wir Dritter geworden und Karlsruhe Zweiter – dann hätten wir jetzt in den Playoffs trotzdem gegen sie gespielt“, erklärt Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs die Konstellation. Angesichts der Tatsache, dass mit Chris Okolie und Mateus Rodrigues zwei Spieler gänzlich geschont wurden und auch andere Leistungsträger weniger auf dem Parkett standen, hat diese Pleite vor dem erneuten Duell in Karlsruhe keine allzu große Aussagekraft.

Defense als Schlüssel zum Erfolg

Und auch an die 63:73-Heimniederlage im Januar denken die Panthers in der Vorbereitung auf das Playoff-Spiel nicht. „Ich glaube, dass wir einen guten Lauf haben“, ist sich Heinrichs sicher, dass seine Mannschaft beim besten Team der regulären Saison bestehen kann. „Wir wollen das Spiel über unsere Defense gewinnen – das hat uns in den letzten Wochen ausgezeichnet. Wir wollen Stops und Rebounds holen und da offensiv Fastbreak-Punkte holen“, gibt der Schwenninger Coach einen kleinen Einblick in den taktischen Plan. Zusätzliche Motivationsreden des Übungsleiters seien unter der Woche in Vorbereitung auf das erste von drei Spielen gegen die Karlsruher nicht nötig gewesen: „Heiß machen muss ich die Jungs nicht – die sind von sich aus schon mega heiß! Unser erstes Ziel haben wir erreicht, aber wir spielen natürlich keine Playoffs, um zu verlieren. Jetzt wollen wir das Ding auf gewinnen und aufsteigen!“

Heimspiel am Sonntag

Der Modus der „Best-of-3“-Serie ist simpel: Drei Duelle – das Team, das zweimal gewinnt, kommt weiter. Bei einer Niederlage in Karlsruhe stünden die Panthers also beim Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) bereits mit dem Rücken zur Wand. Bei einem Sieg hingegen könnten die Raubkatzen am Sonntag vor heimischer Kulisse bereits in die Finalrunde einziehen, wo sie dann auf den Gewinner des Duells zwischen dem Tabellenzweiten, TV Langen, und -dritten, Lich Basketball, treffen würden.