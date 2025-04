Black Forest Panthers: Panthers lösen Playoff-Ticket mit Heimsieg gegen Gießen

1 Großer Jubel: Die Black Forest Panthers werden in den Regionalliga-Playoffs um den Aufstieg spielen. Foto: Roger Müller

Es ist vollbracht: Die Black Forest Panthers fuhren im Heimspiel gegen die Gießen Pointers ihren zehnten Sieg in Serie ein und sichern damit bereits vor dem letzten Saisonspiel am Ostermontag die Playoff-Teilnahme.









Es war ein hartes Stück Arbeit für die Black Forest Panthers, doch am Ende stand im Moment der Schlusssirene ein 80:69 zugunsten der Schwenninger Basketballer auf der Anzeigetafel. Das Publikum in der Deutenberghalle, das während der gesamten Schlussphase bereits in Ekstase gewesen war, spendete auch bei den Feierlichkeiten auf dem Parkett über das gelöste Playoff-Ticket freudigen Beifall. Der zehnte Sieg in Folge, die Freude über das Erreichen der Endrunde, die Rückkehr von Daniel Loh im orangenen Dress – es war ein rundum erfolgreicher Abend für den Regionalligisten.