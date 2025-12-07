Black Forest Panthers: Panthers kassieren in Gießen die erste Saisonniederlage

Die Serie der Black Forest Panthers ist gerissen. Beim 79:84 in Gießen musste sich das Team von Headcoach Pascal Heinrichs erstmals in dieser Saison geschlagen geben.

Es war ein Krimi in Gießen. In der Schlussphase gegen die ROTH Energie Pointers mussten die Gäste aus Schwenningen einem knappen Rückstand hinterherlaufen. Trotz starker Momente bei dieser Aufholjagd – allen voran von Nkosi Kedar, der einen Großteil seiner am Ende 18 Punkte im vierten Viertel erzielte und die Panthers phasenweise im Alleingang im Spiel hielt – musste der Tabellenführer am Ende mit einer 79:84-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten.

1:10-Start ins vierte Viertel Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen: Es stand 20:27 nach dem ersten Viertel, 40:46 zur Halbzeit und 59:56 nach dem dritten Spielabschnitt. Mit einem starken 10:1-Lauf zu Beginn des letzten Viertels setzten sich die Gastgeber dann aber – wie sich herausstellte vorentscheidend – ab. Kedar brachte die Panthers mit zwei tiefen Dreiern und drei erfolgreichen Freiwürfen wieder zurück in die Partie, doch in der Schlussphase sollte es nicht mehr zum Comeback reichen.

Gescheitertes Comeback

Nachdem Kedar den Rückstand mit einem Korbleger in der Transition nochmals auf 77:79 verkürzt hatte, waren es zwei Ballverluste von Keeving Etienne – erst ein Offensivfoul beim Drive und wenig später ein nicht angekommener Pass in Richtung Chris Okolie, die die erste Saisonniederlage besiegelten. Die Hessen blieben cool von der Freiwurflinie und setzten sich am Ende durch.

„Wir haben heute von Beginn an nicht unser Spiel auf das Parkett gebracht. Klar, wir treffen katastrophal von der Dreierlinie (6/28, Anm. d. Red.), aber das darf nicht der Grund für diese Niederlage sein. Es hat heute an Fokus und defensiver Intensität gefehlt. Vielleicht waren die letzten Spiele zu einfach und die Niederlage kommt jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen“, so das Fazit des enttäuschten Cheftrainers Pascal Heinrichs.

Wizards souverän

Die erste Pleite im elften Spiel tut für die Panthers doppelt weh, da die College Wizards zeitgleich in Söflingen souverän mit 97:64 gewannen. Damit sind die beiden Top-Teams nun mit je 20 Punkten und einer Bilanz von 10:1 gleichauf an der Spitze der Regionalliga. Aufgrund der leicht besseren Korbdifferenz bleiben die Panthers vorerst Tabellenführer. Am 17. Januar steht das Top-Spiel in Karlsruhe auf dem Programm. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) empfangen die Schwenninger das Team Ehingen Urspring in der Deutenberghalle. Panthers: Zenelaj (37:01 Minuten; 8 Punkte), Etienne (31:36; 16), Kedar (26:50; 18), Okolie (26:10; 16), Isbetcherian (24:08; 9), Cuic (16:22; 5), Schäfer (13:52; 0), Hoppert (13:50; 7), Stojcevic (10:11; 0).