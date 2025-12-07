Black Forest Panthers: Panthers kassieren in Gießen die erste Saisonniederlage

Die Serie der Black Forest Panthers ist gerissen. Beim 79:84 in Gießen musste sich das Team von Headcoach Pascal Heinrichs erstmals in dieser Saison geschlagen geben.
Es war ein Krimi in Gießen. In der Schlussphase gegen die ROTH Energie Pointers mussten die Gäste aus Schwenningen einem knappen Rückstand hinterherlaufen. Trotz starker Momente bei dieser Aufholjagd – allen voran von Nkosi Kedar, der einen Großteil seiner am Ende 18 Punkte im vierten Viertel erzielte und die Panthers phasenweise im Alleingang im Spiel hielt – musste der Tabellenführer am Ende mit einer 79:84-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten.