Black Forest Panthers: Panthers fahren wichtigen Heimsieg ein

Die Black Forest Panthers zeigten eine starke Reaktion auf ihre erste Saisonniederlage und bezwangen das Team Ehingen Urspring in einer sehr intensiven Partie zuhause mit 82:74.
Am frühen Sonntagabend war in der erneut gut besuchten Schwenninger Deutenberghalle die große Frage: Wie würden die Black Forest Panthers nach dem 79:84 in Gießen auf ihre erste Saisonniederlage reagieren? Die frühe Antwort in der ersten Halbzeit: mit viel Intensität, die allerdings von den Gäste, dem Team Ehingen Urspring, erwidert wurde.