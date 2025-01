Black Forest Panthers: Panthers brauchen im Derby gegen Haiterbach einen Kraftakt

Boxen Krasniqi Arianit Krasniqi im Trainingslager

Der Schwergewichtsboxer aus Rottweil schuftet in der Sportschule Kienbaum in Brandenburg, möchte sich zusammen mit drei anderen Talenten in der zweitschwersten Gewichtsklasse für den deutschen Nationalkader empfehlen aus dem mögliche Olympia-Teilnehmer 2028 für Los Angelos gefördert werden sollen.