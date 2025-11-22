Black Forest Panthers: Panthers auch in Stuttgart nicht aufzuhalten
Denis Zenelaj (links) machte in Stuttgart elf Punkte. Foto: Müller

Die Black Forest Panthers zeigten dem MTV Stuttgart auswärts schon früh die Grenzen auf und gewannen verdient mit 104:77.

Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs hätte nach dem deutlichen 104:77-Sieg seiner Mannschaft beim MTV Stuttgart in vielerlei Hinsicht kaum glücklicher sein können: „Alle haben gepunktet, wir haben gut verteidigt und unsere Fans haben uns ein Heimspiel hier in Stuttgart gegeben.“ Auch wenn am Ende des Abends vor allem die 104 Punkte auf der Habenseite ins Auge stachen, betonte der Schwenninger Coach: „Das war ein Sieg, der von unserer Defense ausging. Wir haben den Druck und das Tempo hochgehalten, haben hart verteidigt – das war der Schlüssel heute.“

 

Vorentscheidung schon zur Halbzeit

Die Panthers ließen schon früh keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie mit dem neunten Sieg im neunten Saisonspiel im Gepäck die Heimreise antreten würden. Das erste Viertel ging mit 28:15 an die Gäste, das zweite dann knapp mit 17:14. Das 16-Punkte-Polster zur Pause wurde dann nach dem Seitenwechsel schnell noch weiter ausgebaut. Durch ein 31:20 im dritten Spielabschnitt war die Partie spätestens nach diesem endgültig entschieden. Heinrichs konnte guten Gewissens rotieren und all seinen Schützlingen viel Spielzeit geben. Ein ausgeglichenes viertes Viertel (28:28) führte zum souveränen 104:77-Endstand. Nun geht es für die Schwenninger am kommenden Samstag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfL Bensheim weiter.

Personal

Panthers: Etienne (24:12 Minuten/15 Punkte), Kedar (20:38/15), Isbetcherian (20:38/8), Hoppert (19:47/9), Okolie (18:21/9), Zenelaj (18:15/11), Habtemichael (16:12/7), Cuic (15:24/5), Stojcevic (13:36/3), Berchdolt (12:02/5), Schäfer (11:39/8), Schinkarew (09:16/9).

 