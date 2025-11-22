Black Forest Panthers: Panthers auch in Stuttgart nicht aufzuhalten

Vorentscheidung schon zur Halbzeit

Die Panthers ließen schon früh keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie mit dem neunten Sieg im neunten Saisonspiel im Gepäck die Heimreise antreten würden. Das erste Viertel ging mit 28:15 an die Gäste, das zweite dann knapp mit 17:14. Das 16-Punkte-Polster zur Pause wurde dann nach dem Seitenwechsel schnell noch weiter ausgebaut. Durch ein 31:20 im dritten Spielabschnitt war die Partie spätestens nach diesem endgültig entschieden. Heinrichs konnte guten Gewissens rotieren und all seinen Schützlingen viel Spielzeit geben. Ein ausgeglichenes viertes Viertel (28:28) führte zum souveränen 104:77-Endstand. Nun geht es für die Schwenninger am kommenden Samstag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfL Bensheim weiter.