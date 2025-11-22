Black Forest Panthers: Panthers auch in Stuttgart nicht aufzuhalten

Die Black Forest Panthers zeigten dem MTV Stuttgart auswärts schon früh die Grenzen auf und gewannen verdient mit 104:77.
Panthers-Headcoach Pascal Heinrichs hätte nach dem deutlichen 104:77-Sieg seiner Mannschaft beim MTV Stuttgart in vielerlei Hinsicht kaum glücklicher sein können: „Alle haben gepunktet, wir haben gut verteidigt und unsere Fans haben uns ein Heimspiel hier in Stuttgart gegeben.“ Auch wenn am Ende des Abends vor allem die 104 Punkte auf der Habenseite ins Auge stachen, betonte der Schwenninger Coach: „Das war ein Sieg, der von unserer Defense ausging. Wir haben den Druck und das Tempo hochgehalten, haben hart verteidigt – das war der Schlüssel heute.“