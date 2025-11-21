Black Forest Panthers: Panthers auch in Stuttgart favorisiert
1
Keeving Etienne und Co. haben ein schwieriges Spiel gegen den MTV Stuttgart vor der Brust. Foto: Roger Müller

Neunter Sieg in Serie? Die Black Forest Panthers sind am Samstag (19.15 Uhr) zu Gast in Stuttgart. Headcoach Pascal Heinrichs warnt vor dem kommenden Gegner.

Nachdem sich die Black Forest Panthers zuletzt gegen das Regionalliga-Schlusslicht nicht haben beirren lassen, peilen sie nun in Stuttgart den neunten Sieg im neunten Spiel an. „Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als Karlsruhe II“, warnt Headcoach Pascal Heinrichs vor dem kommenden Gegner. „Stuttgart ist eine gestandene Regionalliga-Mannschaft, die eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs hat und schon seit Jahren immer wieder die Top-Teams ärgert“, weiß Heinrichs um die Qualität des „Lou’s Foodtruck“ MTV, der aktuell Tabellensiebter ist.

 

Zwei starke Scorer

Angeführt von ihren beiden gefährlichen Top-Scorern – Marko Lavric (18,4 Punkte pro Partie) und Vaseleios Lampropoulos (16,9) – haben die Stuttgarter ihre vergangenen beiden Partien für sich entscheiden können: 84:71 in Lich und 73:68 gegen den SV Möhringen. Dennoch geht der noch ungeschlagene Tabellenführer natürlich auch in dieses Auswärtsspiel als Favorit.

Für jeden Gegner ein „großes Spiel“

Genau darin sieht Pascal Heinrichs jedoch auch eine Gefahr: „Gerade in großen Spielen ist Stuttgart ein sehr gefährliches Team. Und ich denke, dass aktuell jeder Gegner das Duell mit uns als großes Spiel ansieht. Natürlich reisen wir als Tabellenführer mit der Favoritenrolle an. Deshalb müssen wir von Anfang an voll da sein und einfach unser Spiel mit viel Druck in der Verteidigung durchziehen“, so der Appell des Schwenninger Headcoachs an seine Schützlinge.

 