Black Forest Panthers: Panthers auch in Stuttgart favorisiert

Keeving Etienne und Co. haben ein schwieriges Spiel gegen den MTV Stuttgart vor der Brust. Foto: Roger Müller Neunter Sieg in Serie? Die Black Forest Panthers sind am Samstag (19.15 Uhr) zu Gast in Stuttgart. Headcoach Pascal Heinrichs warnt vor dem kommenden Gegner.







Nachdem sich die Black Forest Panthers zuletzt gegen das Regionalliga-Schlusslicht nicht haben beirren lassen, peilen sie nun in Stuttgart den neunten Sieg im neunten Spiel an. „Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als Karlsruhe II“, warnt Headcoach Pascal Heinrichs vor dem kommenden Gegner. „Stuttgart ist eine gestandene Regionalliga-Mannschaft, die eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs hat und schon seit Jahren immer wieder die Top-Teams ärgert“, weiß Heinrichs um die Qualität des „Lou’s Foodtruck“ MTV, der aktuell Tabellensiebter ist.