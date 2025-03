Black Forest Panthers: Nach dem Badespaß folgt der nächste Heimsieg?

Die Basketball-Fans in der Region können sich auf ein attraktives Regionalliga-Spiel freuen. Die Black Forest Panthers (4./28) empfangen die vor der Saison so ambitionierten Sunkings aus Saarlouis (9./16). Bei den Saarländern mischt übrigens der nun schon 41-jährige Top-Scorer Ricky Easterling (20,1 Punkte im Schnitt pro Spiel) mit, der schon einige Male mit diversen Mannschaften in der Vergangenheit den Panthers über den Weg lief und die Deutenberghalle sehr gut kennt.

Die Panthers wollen – acht Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde – ihren starken vierten Platz (Play-off-Teilnahme) verteidigen. Saarlouis wollte ursprünglich um den Meistertitel mitspielen, doch die Vorrunde ging für die Sunkings völlig daneben. Doch mit Beginn der Rückrunde ist Saarlouis auf Kurs, wenn auch der Play-off-Zug für die Gäste schon abgefahren ist. Zuletzt besiegten die Saarländer Haiterbach mit 79:73 und Langen mit 81:68. Im Hinspiel verloren die Panthers gegen Saarlouis mit 68:71. „Da haben wir noch eine Rechnung offen“, betont Trainer Pascal Heinrichs.

Die Vorbereitung der Panthers

Eine Mischung aus konzentriertem Training und lustiger Abwechslung – so könnte die Spielvorbereitung der Panthers in dieser Woche beschrieben werden. Am Aschermittwoch besuchte die Mannschaft das Badespaß-Paradies in Titisee-Neustadt. Pascal Heinrichs legt großen Wert darauf, dass punktuell solche „Teambuilding-Maßnahmen“ stattfinden. „Nur eine gute Stimmung in der Mannschaft bringt auch positive Resultate.“

Der Panthers-Coach erwartet am Sonntag ein sehr enges Heimspiel für sein Team: „Klar ist, wir wollen den vierten Platz, auf den wir lange in dieser Saison hingearbeitet haben, nun verteidigen. Wichtig wird sein, so Pascal Heinrichs weiter, „dass wir die Top-Spieler von Saarlouis – Ricky Easterling und Jordan Camper – gut im Griff haben.“ Heinrichs zeigte sich mit den Leistungen seines Teams in den vergangenen Wochen sehr zufrieden. „Wir verteidigen inzwischen besser, sollten die Abläufe hier noch schneller automatisieren. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Dreier-Quote noch mehr ausbauen.“

Die Heimpartie gegen Saarlouis bildet für die Panthers den Auftakt zu drei Heimspielen in Serie (jeweils sonntags). In diesem Monat wollen die Schwarzwälder, bei denen alle Spieler aktuell fit sind, die Grundlage für ihre Play-off-Teilnahme bilden.