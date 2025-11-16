Black Forest Panthers: Müheloser Schwenninger Sieg gegen das Schlusslicht
1
Paul Isbetcherian (rechts) steuerte elf Punkte zum Sieg bei. Foto: Müller

Vor einer beachtlichen Kulisse haben die Black Forest Panthers einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 92:76-Heimsieg gegen Karlsruhe eingefahren.

Vor den Augen von 1082 Zuschauern in der ausverkauften Deutenberghalle bauten die Black Forest Panthers ihre Siegesserie zum Saisonbeginn noch weiter aus und holten den achten Sieg im achten Regionalliga-Spiel. Gegen den Tabellenletzten, die PS Karlsruhe Lions II, ließ das Team von Headcoach Pascal Heinrichs von Beginn an nichts anbrennen, auch wenn der Start in die Partie zerfahren und auf beiden Seiten von vielen Ballverlusten und Ungenauigkeiten geprägt.

 

Heiße Händchen aus der Distanz

In der Folge waren es dann jedoch die Panthers, die schneller ihren Rhythmus fanden. 28:19 stand es nach dem ersten Spielabschnitt, 51:34 wenig später dann zur Halbzeit. Obwohl Top-Scorer Nkosi Kedar (bislang Wright) mit nur neun Minuten Spielzeit geschont wurde, zeigten die Panthers der Karlsruher Defensive ihre Grenzen auf. Das lag vor allem an der überragenden Dreierquote: 13 der 28 Versuche aus der Distanz fanden ihr Ziel (46,4 Prozent). Mit Kedar, Keeving Etienne, Luka Cuic, Paul Isbetcherian, Simion Habtemichael, Julian Stojcevic und Chris Okolie punkteten gleich sieben verschiedene Akteure zweistellig.

Zufriedener Coach

Das letzte Viertel verlor man zwar mit 14:23, doch am Ende stand dennoch ein deutlicher 95:76-Sieg zu Buche. „Wir haben unseren Job souverän gemacht und haben Karlsruhe nicht unterschätzt“, zog Heinrichs ein zufriedenes Fazit.

Panthers: Isbetcherian (22:49 Minuten, 11 Punkte), Stojcevic (21:07/11), Okolie (20:24/13), Etienne (19:52/10), Habtemichael (19:46/14), Hoppert (19:13/4), Zenelaj (18:37/4), Berchdolt (15:10/2), Cuic (13:10/13), Schäfer (11:31/3), Kedar (09:15/10), Deking (09:06/0).

 