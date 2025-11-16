Black Forest Panthers: Müheloser Schwenninger Sieg gegen das Schlusslicht

1 Paul Isbetcherian (rechts) steuerte elf Punkte zum Sieg bei. Foto: Müller Vor einer beachtlichen Kulisse haben die Black Forest Panthers einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 92:76-Heimsieg gegen Karlsruhe eingefahren.







Link kopiert



Vor den Augen von 1082 Zuschauern in der ausverkauften Deutenberghalle bauten die Black Forest Panthers ihre Siegesserie zum Saisonbeginn noch weiter aus und holten den achten Sieg im achten Regionalliga-Spiel. Gegen den Tabellenletzten, die PS Karlsruhe Lions II, ließ das Team von Headcoach Pascal Heinrichs von Beginn an nichts anbrennen, auch wenn der Start in die Partie zerfahren und auf beiden Seiten von vielen Ballverlusten und Ungenauigkeiten geprägt.