Black Forest Panthers: Mit Optimismus in den Neuaufbau

1 In der Saison 2022/23 stand Pascal Heinrichs noch als Trainer der Gladiators Trier an der Seitenlinie der Deutenberghalle. Nun will er die Black Forest Panthers zurück in die ProB führen. Foto: Eibner/Sander

Die Basketballer der Black Forest Panthers gehen trotz zweier Abstiege in Folge voller Optimismus in die Regionalliga-Saison. Das Ziel ist die Rückkehr in die ProB – und ein nachhaltiger Neuaufbau.









Link kopiert



Als sich am Donnerstagnachmittag Spieler, Verantwortliche und Sponsoren der Black Forest Panthers zur Teamvorstellung versammelten, war eine Emotion im Raum spürbar, die rund um den Schwenninger Basketball in den vergangenen Jahren rar gesät war: Optimismus. Die Mannschaft steckt seit fast einem Monat tief in der Vorbereitung. Die Stimmung in der Kabine ist gut – sowohl zwischen den Spielern als auch zwischen der Mannschaft und dem neuen Headcoach Pascal Heinrichs. Alle Beteiligten sind bereit für das Projekt direkter Wiederaufstieg.