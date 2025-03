Black Forest Panthers: Mateus Rodrigues und die Panthers auf Playoff-Kurs

1 Mateus Rodrigues Rocha (links) spielt eine starke Saison im Dress der Black Forest Panthers. Mit dem Schweizer als eine der tragenden Säulen ist man aktuell auf Playoff-Kurs. Foto: Roger Müller

Mateus Rodrigues hat sich bei den Black Forest Panthers in kürzester Zeit zu einer tragenden Säule des Teams entwickelt. Der 26-jährige Schweizer verfolgt mit vollem Fokus seine Ziele für die laufende Saison – denkt aber auch schon an seine Zukunft.









Link kopiert



Die Black Forest Panthers sind in der Regionalliga Südwest auf der Erfolgsspur. Sechs Siege in Serie – mit einem durchschnittlichen Vorsprung von mehr als 18 Punkten – bedeuten aktuell Rang 4 und einen Startplatz für die Playoffs für das Team von Headcoach Pascal Heinrichs. Aber: „Wir dürfen uns auf diesen Leistungen nicht ausruhen! Jedes Spiel ist wichtig, also müssen wir jedes Spiel ernstnehmen“, weiß Combo Guard Mateus Rodrigues Rocha.