Black Forest Panthers: Mateus Rodrigues und Co. besiegen auch den TV Langen

Mateus Rodrigues und Co. besiegen auch den TV Langen

1 Mateus Rodrigues (links) traf gegen den TV Langen acht von 14 Dreiern. Dies bedeutet eine überragende Quote von 57,1 Prozent. Foto: Roland Sigwart

Am zweiten Spieltag der Basketball-Regionalliga Südwest gewinnen die Doppelstädter mit 73:67 gegen Meisterschaftsmitfavorit TV Langen. Der neue Trainer Pascal Heinrichs freut sich über ein gelungenes Heimdebüt. Mateus Rodrigues macht 31 Punkte.









Die Panthers hatten sich vorgenommen anders zu starten als vor einer Woche beim KKK Haiterbach. Das gelang: Der Pro B-Absteiger führte nach fünf Minuten vor 461 Zuschauern in der Deutenberghalle mit 18:6. Die Gäste hatten Probleme mit der Wucht von Panthers-Center Chris Okolie, der eine starke Anfangsphase spielte. Am Ende stand Okolie bei 14 Punkten. In der ersten Halbzeit war er auch defensiv positiv auffällig.